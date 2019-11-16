Экономика
РИА НовостиВ Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников
Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Он отметил, что сама идея повышения зарплат бюджетников достойна поддержки.
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Если они хотят переложить это на региональные бюджеты, то региональные бюджеты это не потянут. Это должны быть дотации из федерального бюджета. Есть учреждения и федеральные, и муниципальные. Здесь будет нагрузка на всю бюджетную систему. И без дополнительных средств здесь не обойтись.
— Ярослав Нилов, российский политикРИА Новости 16 ноября в 04:55
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Глава комитета Госдумы: правительство вряд ли поддержит минимальную зарплату бюджетников
Коммерсантъ16 ноября в 06:40
Ярослав Нилов оценил законопроект о минимальной зарплате для бюджетников в регионах
Парламентская газетавчера в 10:32
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