Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников

Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Он отметил, что сама идея повышения зарплат бюджетников достойна поддержки.
Читать в источнике
Комментировать745
Ярослав Нилов
Если они хотят переложить это на региональные бюджеты, то региональные бюджеты это не потянут. Это должны быть дотации из федерального бюджета. Есть учреждения и федеральные, и муниципальные. Здесь будет нагрузка на всю бюджетную систему. И без дополнительных средств здесь не обойтись.
— Ярослав Нилов, российский политикРИА Новости 16 ноября в 04:55

Подробнее о событии

Кабмин не поддержал законопроект о дополнительных гарантиях по зарплате учителей

ТАСС09:42

Глава комитета Госдумы: правительство вряд ли поддержит минимальную зарплату бюджетников

Коммерсантъ16 ноября в 06:40

Ярослав Нилов оценил законопроект о минимальной зарплате для бюджетников в регионах

Парламентская газетавчера в 10:32

Порог для педагога

Российская газетавчера в 10:30

В Госдуме оценили перспективы идеи о минимальной зарплате для бюджетников

РБК16 ноября в 08:57

Кому законодательно повысят зарплаты, сказали в Госдуме

Deita.ru06:45

В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников

РИА Новости16 ноября в 04:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 21:43, Ашберн
Единоборства

Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»

iReactor вчера в 18:26
Общество

В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов

Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
REGNUM 04:23
Фигурное катание

Слуцкая раскритиковала организаторов этапа Гран-при в Москве

RT на русском вчера в 16:15
Экономика

РБК: сумма всех контрактов на МС-21 составляет $9 млрд

Стоимость 175 российских самолетов МС-21, которые планируется поставить авиакомпаниям, составляет $9 млрд, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 08:49
Общество

Гастроэнтеролог назвал лучшую и худшую закуску к водке

Гастроэнтеролог предупредил, что частое употребление маринованных или острых закусок может привести к гастритам, эрозии и язве.
Известия 05:54
Происшествия

Суд арестовал охранника после стрельбы в колледже Благовещенска

Коммерсантъ 19:57
Армия и оружие

Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии

17 октября после переговоров вице-президента США Майка Пенса и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара согласилась приостановить военную операцию на 120 часов и дождаться отвода курдских формирований из зоны безопасности.
РБК 15:48
Происшествия

В Красноярске из офиса фирмы похитили 6 кг золота на 18 млн рублей

Известия 10:36
Политика

Франция и Британия отказались от договора по СНВ с Россией и США

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что Франция и Британия не хотят заключать договор в сфере стратегических наступательных вооружений с Россией и США.
Газета.Ru 18:52
Политика

Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российской нефтегазовой компании "Газпром" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Газета.Ru 16:23
Экономика

Впервые за 40 лет в Магаданской области добыли более 40 т золота

ТАСС 21:31
Политика

Госбюро расследований предложило обвинить Порошенко в захвате власти

«Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте—мае 2019 года», — говорится в сообщении ГБР.
РБК 04:26
Футбол

Россия сыграет с Данией на Евро-2020

Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
Коммерсантъ 17:10
Общество

МВД и Минэкономики установили порядок выдачи «красивых автономеров»

МВД и Минэкономики установили систему, которая позволит россиянма покупать "красивые автономера". Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 21:17
Происшествия

В бактериологической лаборатории в Курганской области произошел пожар

Пожарные в Курганской области потушили возгорание, которое возникло в бактериологической лаборатории в селе Шатрове на площади 150 кв. м. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального управления МЧС России.
ТАСС 18:55
Политика

«Смех и грех»: депутат Рады высмеял состояние украинского флота

Депутат Верховной рады Олег Волошин прокомментировал возвращение украинских судов, задержанных в Керченском проливе.
РИА Новости 09:25
Космос

NASA обнаружило обилие воды на луне Юпитера: гейзеры Европы

Популярная механика 19:35
Происшествия

Топливный стержень с атомной электростанции найден на юге Японии

Предмет, напоминающий топливный стержень с атомной электростанции, был обнаружен на юге Японии.
Российская газета 21:33
Происшествия

В Красноярском крае ищут пропавшую автомобилистку

ТАСС 06:02
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru 12:44
Общество

Хозяин толстого кота Виктора станет акционером «Аэрофлота»

Свободная Пресса 12:37
Экономика

Приток капитала в «пророссийские» фонды увеличился

Уточняется, что в течение 2 недель облигаций купили на 210 млн. долларов, а с 11 по 17 ноября российский рынок акций вырос на 140 млн. долларов.
Мой Брянск 08:36
Общество

В Венеции ожидают нового наводнения

РЕН ТВ вчера в 04:40
Армия и оружие

Канадский профессор обнародовал список стран-врагов США: открывает Россия

Составленный канадским социологом список недругов Америки открывает Россия.
Московский Комсомолец 12:28
Происшествия

В Хабаровском крае самолет ушел на второй круг из-за собаки на ВПП

Самолет не смог приземлиться в аэропорту Николаевска-на-Амуре из-за бегающей по взлетно-посадочной полосе собаки.
РБК 21:16
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости 15:09
Наука

Австралопитек Люси была не умнее современных обезьян

Австралийские исследователи выяснили, что древние предки людей, к которым относится и знаменитая Люси, были более глупыми по сравнению с современными обезьянами.
Planet Today 15 ноября в 17:20
Политика

США перестали считать незаконными израильские поселения в Палестине

Помпео подчеркнул, что осторожная позиция США по поселениям Израиля, когда Вашингтон не занимал ни одну из сторон конфликта, была нарушена администрацией Обамы в 2016 г. В то же время признание американскими властями израильских поселений не влияет на статус границы с Палестиной, подчеркнул госсекретарь США.
Ведомости 19:14
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в России

Газета.Ru 11:01
Культура

На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»

Оксана Байрак режиссер Не пропустите премьеру сериала «Ничто не случается дважды» в этот понедельник, 18 ноября, на Первом канале.
Tricolor TV Magazine 01:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное