Экономика
РИА НовостиВ Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников
Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Он отметил, что сама идея повышения зарплат бюджетников достойна поддержки.
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Если они хотят переложить это на региональные бюджеты, то региональные бюджеты это не потянут. Это должны быть дотации из федерального бюджета. Есть учреждения и федеральные, и муниципальные. Здесь будет нагрузка на всю бюджетную систему. И без дополнительных средств здесь не обойтись.
— Ярослав Нилов, российский политикРИА Новости 16 ноября в 04:55
с чего всё началось
Внесенным в пятницу законопроектом планируется установить "дополнительную гарантию в части оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений", гласит пояснительная записка, размещенная в думской электронной базе данных.ТАСС16 ноября в 02:34
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Ярослав Нилов оценил законопроект о минимальной зарплате для бюджетников в регионах
Парламентская газета17 ноября в 10:32
Глава комитета Госдумы: правительство вряд ли поддержит минимальную зарплату бюджетников
Коммерсантъ16 ноября в 06:40
ГД: законопроект о минимальной зарплате бюджетников не имеет под собой расчетов
Газета.Ru16 ноября в 03:48
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