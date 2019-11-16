Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников

Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Он отметил, что сама идея повышения зарплат бюджетников достойна поддержки.
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Ярослав Нилов
Если они хотят переложить это на региональные бюджеты, то региональные бюджеты это не потянут. Это должны быть дотации из федерального бюджета. Есть учреждения и федеральные, и муниципальные. Здесь будет нагрузка на всю бюджетную систему. И без дополнительных средств здесь не обойтись.
— Ярослав Нилов, российский политикРИА Новости 16 ноября в 04:55
с чего всё началось
Внесенным в пятницу законопроектом
 планируется установить "дополнительную гарантию в части оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений", гласит пояснительная записка, размещенная в думской электронной базе данных.
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