с чего всё началось

Если они хотят переложить это на региональные бюджеты, то региональные бюджеты это не потянут. Это должны быть дотации из федерального бюджета. Есть учреждения и федеральные, и муниципальные. Здесь будет нагрузка на всю бюджетную систему. И без дополнительных средств здесь не обойтись.

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.

Здоровье В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога «Что касается детского хирурга Каабака, то до недавнего времени он осуществлял свою деятельность в НМИЦ здоровья детей Минздрава России на условиях внешнего совместительства и был оформлен на 0,25 ставки», — говорится в сообщении.

Политика Переданные Россией катера буксируют в Украину Командование Военно-морских сил Украины подтвердило получение от России своих катеров, задержанных еще год назад в Керченском проливе.

Происшествия Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль Следственный комитет РФ заинтересовался информацией о том, что в Набережных Челнах шестилетний ребенок управлял машиной на скорости в 130 километров в час.

Футбол Уткин ответил украинскому журналисту на критику сборной России Российский журналист Василий Уткин ответил украинцу Виктру Вацко на критику сборной России.

Политика Депутат Зеленского опубликовал компромат на коллег из «Слуги народа» Исключенный из фракции «Слуга народа» депутат Верховной Рады Антон Поляков предал огласке кулуарные переговоры депутатов своей партии с руководством полиции Днепропетровской области.

Шоу-бизнес Маша Малиновская обвинила Рудковскую в лицемерии На прошлой неделе на телеканале «Супер!» стартовало реалити-шоу «Яна супер», главной героиней которого стала известный продюсер Яна Рудковская.

Кино Продюсер сериала «Ведьмак» рассказал, чем он лучше «Игры престолов» Исполнительный продюсер "Ведьмака" Томаш Багиньский рассказал о том, в чем разница между сериалом, первый сезон которого выйдет 20 декабря на Netflix, и "Игрой престолов".

Происшествия Суд лишил водительских прав депутата Госдумы Герасименко Гагаринский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав депутата Госдумы Николая Герасименко, с которого была снята неприкосновенность в связи с делом о ДТП на Ленинском проспекте.

Общество Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».

Здоровье Жителю Сахалина удалили опухоль на лице весом в полтора килограмма В Южно-Сахалинске хирурги удалили 52-летнему мужчине опухоль на лице, которая весила полтора килограмма, сообщили РИА Новости в региональном Министерстве здравоохранения.

Политика Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение "Газпрома" "Нафтогазу" продлить транзитный контракт или заключить новый сроком на один год со взаимным отказом от претензий неприемлемо.

Политика Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.

Общество Программу субсидируемых авиаперевозок на Дальний Восток расширят С будущего года транспортная доступность для жителей дальнего востока улучшится - правительство расширило программу субсидий для авиарейсов в регион.

Общество Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз» Зарубежные астронавты впервые за 19 лет не вошли в экипажи российских космических кораблей "Союз", в октябре 2020 года и весной 2021 года могут отправиться трое россиян.

Происшествия В Красноярске из офиса похитили почти 6 кг золота В Красноярске полиция разыскивает злоумышленников, похитивших из сейфа в одном из офисов в центре города 5,9 кг золота.

Космос «Роскосмос» запатентовал двигатель для космолёта Как сообщает РИА Новости со ссылкой на описание изобретения на сайте «Роспатента», устройство, совмещающее возможности воздушно-реактивного двигателя и жидкостного ракетного двигателя, может быть использовано для создания авиационно-космической системы горизонтального старта или самолёта, который будет иметь возможность осуществлять кратковременный полёт с гиперзвуковой скоростью.

Экономика Юрлица задолжали «Якутскэнерго» 3,2 млрд рублей Задолженность юридических лиц за энергоресурсы по состоянию на 31 октября 2019 года в республике составляет 3,2 миллиарда рублей, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу "Якутскэнерго".

Авто Назван топ-5 японских внедорожников с чрезмерным расходом топлива Расход топлива у внедорожника может составлять от 11,5 до 15 литров на 100 км пути.

Армия и оружие Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии 17 октября после переговоров вице-президента США Майка Пенса и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара согласилась приостановить военную операцию на 120 часов и дождаться отвода курдских формирований из зоны безопасности.