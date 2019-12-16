Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме оценили предложение расселять аварийные дома за счет ипотеки

Парламентарий отметил, что более эффективным решением может стать социальное или так называемое арендное жилье. Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
Читать в источнике
Комментировать1931
Дмитрий Юрков
Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса. Если они имеют возможность найти подходящее жилье самостоятельно, то государство может, например, субсидировать сделку.
— Дмитрий Юрков, российский депутатТАСС вчера в 21:31
с чего всё началось

Хоть метра клок: аварийные дома предлагают расселять по ипотеке

Россиянам, проживающим в аварийных и ветхих домах, хотят разрешить переселяться за счет ипотеки. Первый взнос за нее должен оплатить Фонд содействия реформированию ЖКХ, а сама ставка не превышать 3% годовых.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

В Российской гильдии риелторов оценили идею расселять жителей аварийных домов по ипотеке

RT на русском07:54

Идея об «аварийной ипотеке» встретила критику экспертов и чиновников

РИА Новости08:00

Эксперты оценили предложение расселять ветхие дома за счет ипотеки

РБК06:36

Песков переадресовал вопрос о расселении аварийных домов с помощью ипотеки в правительство

Известия05:44

В Госдуме с сомнением отнеслись к идее расселять аварийное жилье под ипотеку

Телеканал 360°05:35

Банкиры поддержали идею переселять аварийные дома с помощью ипотеки

Комсомольская правда08:24

В Госдуме предложили расселять жителей ветхих домов с помощью ипотеки

URA.Ruвчера в 17:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7100 источников, обновлено в 08:45, Ашберн
Футбол

Участники Лиги Европы узнали соперников по первому раунду плей-офф

Функционеры Европейского футбольного союза провели в швейцарском Ньоне жеребьевку стартового раунда плей-офф Лиги Европы.
Вести.Ru 07:25
Экономика

Промпроизводство в России показывает положительную динамику – Росстат

Промышленное производство в России в январе-ноябре 2019 года выросло на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
REGNUM 08:05
Фигурное катание

В Кремле прокомментировали скандал вокруг Тутберидзе и Плющенко

Газета.Ru 07:02
Экономика

Группа FESCO решила продать зерновозы

Интерфакс 00:26
Политика

В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
РИА Новости 04:09
Политика

Украина введет двойное гражданство

Власти Украины готовят законопроект, который не будет требовать отказа от иностранного гражданства для получения украинского паспорта.
Lenta.ru 08:20
Гаджеты

Новый Xiaomi Mi Note 10 вышел на рынок России

Дни24 02:14
Армия и оружие

Корабль РФ взял на сопровождение эсминец США в Черном море

«Назначенными силами и средствами Черноморского флота организовано сопровождение, вошедшего 15 декабря в юго-западную часть акватории Черного моря эсминца УРО (ПРО) "Росс" ВМС США», — говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 12:17
Спорт

Биатлонист Самуэльссон поддержал российских спортсменов

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон поддержал решение WADA по России и высказался за участие "чистых" российских спортсменов в соревнованиях.
Pravda.Ru 04:39
Финансы

В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю

Для сравнения: в этом году рубль (за две недели до конца 2019-го) укрепился к доллару только на 6,5 процента.
Российская газета 14 декабря в 22:00
Музыка

Режиссёр объяснил исчезновение слова «протесты» из эфира «России 1»

Режиссёр концерта музыкальной премии «Виктория» Андрей Болтенко прокомментировал инцидент с исчезновением слова «протесты» из эфира.
News.ru 07:15
Авто

Автомобили Opel вернулись на российский рынок

Российская газета 04:43
Происшествия

Директора ФБК задержали при выходе из спецприемника

Директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 10 суток ареста.
Коммерсантъ 07:09
Экономика

В Саратовской области назван победитель конкурса «Инвестор года»

Сегодня в Шахматном дворце в Саратове подвели итоги ежегодного областного конкурса "Инвестор года".
СаратовБизнесКонсалтинг 08:33
Шоу-бизнес

Бывший муж забрал у Даны Борисовой дочь с полицией

Бывший супруг Даны Борисовой Максим Аксенов пришел к телеведущей Дане Борисовой с полицией и врачами, чтобы забрать 12-летнюю дочь.
Газета.Ru 05:06
Общество

Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах России

Президент Владимир Путин подписал закон о включении дополнительных регионов России в эксперимент по налогу на самозанятых.
Вести ФМ вчера в 07:16
Политика

Путин и Меркель обсудили итоги нормандского саммита по телефону

Газета.Ru 08:27
Политика

Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии

Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Российская газета 06:23
Общество

В Волгоградской области учительница отрезала школьнику челку

Российская газета 03:00
Здоровье

Правила долголетия назвал американский врач

Как сообщает ToDay News Ufa, эти три простых правила долголетия разработал американский доктор Фрэнк Липман.
ToDay News Ufa 14 декабря в 03:13
Кино

Актер Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»

Отмечается, что Васильев сыграет в седьмом сезоне популярного сериала. Актер покинул проект после четвертого сезона.
Вечерняя Москва 05:31
Футбол

На Украине отреагировали на оскорбления доведенного до слез футболиста

Lenta.ru 07:21
Спорт

Российские гандболистки завоевали бронзу чемпионата мира

Женская сборная России по гандболу завоевала бронзовые медали чемпионата мира, который проходит в Японии.
News.ru вчера в 04:55
Музыка

Мазаев назвал концерт Носкова жалким зрелищем

Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев высказался о концерте Николая Носкова после перенесённого инсульта.
News.ru 03:26
Политика

Путин подписал закон о праве выезда за границу экс-сотрудников ФСБ

Президент России Владимир Путин подписал в среду закон о временном ограничении права на выезд из России бывших сотрудников ФСБ; максимальный срок такого ограничения может составлять пять лет.
РИА Новости 07:16
Гаджеты

ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на базе процессора Snapdragon 865

Astera вчера в 12:12
Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
REGNUM 01:45
Футбол

Определились пары плей-офф Лиги чемпионов

Жеребьёвка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов прошла в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.
News.ru 06:21
Экономика

Долги по зарплате в России в ноябре выросли более чем на 10%

Суммарная задолженность по заработной плате в России в ноябре выросла на 269,3 млн рублей, или на 10,2%, и по состоянию на 1 декабря составила 2 млрд 907,8 млн рублей.
REGNUM 08:18
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора

Московские власти определились, в какие регионы и в каких объёмах в период с 2020 по 2029 год будет вывозиться мусор.
RT на русском 02:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное