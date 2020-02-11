Политика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме оценили принятую в Эстонии резолюцию о роли СССР в войне

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT принятие эстонским парламентом резолюции «Об исторической памяти и фальсификации истории», в которой осуждаются «попытки российских властей переписать историю, отрицая ответственность Советского Союза» за начало Второй мировой войны.
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Парламент Эстонии принял антироссийскую резолюцию по Второй мировой

РИА Новости09:57

В Госдуме назвали несправедливой резолюцию Эстонии о роли СССР в войне

Известия13:26

В Госдуме оценили принятую в Эстонии резолюцию о роли СССР в войне

RT на русском12:45

В Госдуме осудили позицию Эстонии по Второй мировой войне

Комсомольская правда13:44

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РЕН ТВ09:46

В Эстонии осудили позицию РФ по истории Второй мировой войны

Газета.Ru07:58

Посол России назвал резолюцию парламента Эстонии по Второй мировой войне кощунством

ТАСС08:51
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В Германии при стрельбе убиты восемь человек

В немецком городе Ханау при стрельбе убиты по меньшей мере восемь человек. Об этом сообщает Hessenschau со ссылкой на полицию.
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Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
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Машины серии XF Super Space Cab Celebration Edition получат кабины со специальной декоративной оклейкой и роскошной отделкой салона; в частности, в стандартную комплектацию войдут кожаные элементы коньячного оттенка.
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Российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о причинах выбора кандидатуры экс-главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
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ГЛАС.RU 09:41
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Глава Минобороны Украины Загороднюк заявил, что в Донбассе находятся 25 тысяч российских военных, передает УНИАН.
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Армия и оружие

В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»

Песков отметил, что в рамках сочинских договоренностей, борьба с террористическими группами в Идлибе - обязанность Турции, однако, по его словам, операция против ВС Сирии - худший сценарий.
Газета.Ru 05:13
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В «Роскосмосе» высказались по поводу замены летящего на МКС экипажа

В «Роскосмосе» высказались по поводу практики замены летящего на Международную космическую станцию (МКС) экипажа.
RT на русском 14:05
Здоровье

Перечислены новые полезные свойства картофеля

Американские ученые провели исследование, в ходе которого выявили положительное влияние блюд из картофеля на здоровье.
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Экономика

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд.
ТАСС вчера в 16:45
Футбол

«Атлетико» обыграл «Ливерпуль» в матче плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня, 18 февраля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «Атлетико» и «Ливерпуль».
NewInform вчера в 16:54
Экономика

Кудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.
RT на русском 16:30
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Водонаева подала заявление в полицию после эфира на Первом канале

РИА Новости 08:50
Происшествия

В Канаде около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей

Около 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей в канадском Монреале, сообщают местные СМИ.
РИА Новости 16:56
Общество

Шепелев пояснил свое решение уйти с Первого канала

Шоумен Дмитрий Шепелев успокоил поклонников, которых взволновала новость о его уходе с Первого канала.
Газета.Ru 07:59
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Майор сообщил о конфликте с Зеленским из-за вопроса о службе в армии

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"Глава болгарского государства подтвердил свое участие в торжествах в Москве 9 мая 2020 года, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 10:47
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Впервые Микаэла поделилась новостями о желании стать порнозвездой в социальных сетях в начале февраля.
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Космос

Солнечный зонд Solar Orbiter прислал первые данные

Солнечный зонд Solar Orbiter, разработанный Европейским космическим агентством (ESA) при участии NASA, был запущен с помощью ракеты-носителя Atlas V 411 в начале прошлой недели.
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«Слишком поздно»: жителей Забайкалья лишили четвёртого выходного дня

Ранее министерство социальной защиты Забайкалья через свой Telegram-канал обосновало необходимость дополнительного праздника тем, что в 2020 году Сагаалган выпадает на 24 февраля, а это и так будет выходной.
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В Китае сообщили о повторном коронавирусе у вылечившихся

Глава медицинской группы по лечению коронавируса в Ухане, профессор Чжао Цзяньпин раскрыл тревожные результаты о несовершенстве тестирования на COVID-19.
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В Хубэй число жертв коронавируса увеличилось до 2029

В провинции Хубэй, расположенной в центральной части Китая, число жертв коронавируса увеличилось до 2029.
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Valve исправила баг с ошибочным начислением MMR в Dota 2

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«Аталанта» разгромила «Валенсию», Черышев отметился голом

«Аталанта» уверенно победила «Валенсию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

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