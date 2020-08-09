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Газета.Ru
Газета.Ru

В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Госдуме оценили подготовку в ЕС механизма борьбы с санкциями

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал RT заявление посла ЕС в России Маркуса Эдерера о том, что Евросоюз разрабатывает механизм противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран, в том числе направленным против проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском06:47
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РИА Новости

В Госдуме оценили создание в ЕС механизма санкций против США

РИА Новости10:54
Коммерсантъ

ЕС создаст механизм против санкций США по «Северному потоку 2»

Коммерсантъ05:22
РБК

ЕС создаст механизм против возможных санкций США по «Северному потоку-2»

РБК09:54
Газета.Ru

В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Газета.Ru08:34
RT на русском

В Госдуме оценили подготовку в ЕС механизма борьбы с санкциями

RT на русском06:47
Lenta.ru

В России оценили идею Евросоюза о борьбе с санкциями США по «Северному потоку-2»

Lenta.ru11:12
Независимая газета

Европа работает над усилением мер по экономическому суверенитету - Посол Эдерер

Независимая газета05:00

Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова

Возглавило турнир противостояние двух тяжеловесов - россиянина Алексея Олейника (59-14-1) и американца Деррика Льюиса (24-7, БН: 1). Удав одержал две впечатляющие победы подряд над Морисом Грином и Фабрисио Вердумом, причем сумел действительно удивить именно в бою с бразильцем, после которого ему предложили встретиться с Льюисом.
Газета.Ru03:59
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