В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США
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Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".В источнике
С чего всё началось
Евросоюз работает над созданием механизма, который сделает его более устойчивым к возможным санкциям других стран, сообщил «Интерфаксу
» посол ЕС в России Маркус Эдерер.
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Европа работает над усилением мер по экономическому суверенитету - Посол Эдерер
Независимая газета05:00