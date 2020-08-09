Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Газета.Ru
Газета.Ru

В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".В источнике
С чего всё началось
Евросоюз работает над созданием механизма, который сделает его более устойчивым к возможным санкциям других стран, сообщил «Интерфаксу
» посол ЕС в России Маркус Эдерер.
Коммерсантъ05:22
Подробнее о событии
Lenta.ru

В России оценили идею Евросоюза о борьбе с санкциями США по «Северному потоку-2»

Lenta.ru11:12
Коммерсантъ

ЕС создаст механизм против санкций США по «Северному потоку 2»

Коммерсантъ05:22
Газета.Ru

В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Газета.Ru08:34
Дождь

Евросоюз создаст механизм против санкций США по «Северному потоку-2»

Дождь06:14
RT на русском

В Госдуме оценили подготовку в ЕС механизма борьбы с санкциями

RT на русском06:47
РБК

ЕС создаст механизм против возможных санкций США по «Северному потоку-2»

РБК09:54
Независимая газета

Европа работает над усилением мер по экономическому суверенитету - Посол Эдерер

Независимая газета05:00

Лукашенко считает, что отношения России и Белоруссии не испортятся

«Что касается перспективы (отношений России и Белоруссии. — ред.), если кто-то ждет, что у нас абсолютно испортились отношения с Россией, — заблуждаетесь!» — заявил нынешний белорусский президент, говоря о ситуации с задержанными под Минском 33 гражданами России.
REGNUM06:00

Врач сравнила продолжительность жизни вегетарианцев и мясоедов

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог и нутрициолог Инна Кононенко рассказала, как продолжительность жизни зависит от потребляемых продуктов и кто стареет быстрее — вегетарианцы или мясоеды.
Известия00:10
36

Росстат зафиксировал снижение смертности от коронавируса в июне

Количество смертей, вызванных коронавирусной инфекцией в России, в июне снизилось по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Росстат 7 августа на сайте Федеральной службы государственной статистики.
ИА Красная Весна7 августа в 14:47
1,8K