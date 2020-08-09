В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".