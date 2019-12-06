Было очень много сценариев рассмотрено в течение этих двух дней. Мы пришли к выводу, что в период падения спроса в I квартале целесообразно для балансировки рынка дополнительно обеспечить сокращение добычи. Поэтому эта квота, естественно, распространяется на все страны.

Депутат Госдумы Игорь Ананских объяснил решение ОПЕК+ сократить добычу нефти стремлением удержать стоимость топлива в определенных пределах. Ранее страны ОПЕК+ договорились о дополнительном снижении добычи нефти в первом квартале 2020 года в объеме 500 тысяч баррелей в сутки.

Политика В Киеве началась акция оппозиции перед саммитом «нормандской четверки» Напомним, накануне бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его призыв выйти на акцию «Красные линии» на майдан Незалежности (площадь Независимости) нельзя расценивать как протест против действующей власти.

Общество Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.

Политика Орешкин раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко Министр экономического развития России Максим Орешкин сделал заявление по итогу переговоров президента страны Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Общество ПФР «пригрозил» пенсионерам прекращением выплаты пенсий В Пенсионном фонде России (ПФР) «пригрозили» пенсионерам прекращением выплаты пенсии в случае, если гражданин не будет подтверждать место своей регистрации один раз в год, сообщает PRIMPRESS.

Общество Учёные зафиксировали вспышки на Авачинском вулкане Две вспышки зафиксированы в западной части кратера Авачинского вулкана на Камчатке около полуночи с 8 на 9 декабря.

Общество С пенсий россиян могут запретить взыскивать долги Первым законопроектом предлагается пополнить список "неприкосновенных" доходов целым рядом пенсий: страховой пенсией по старости, страховой пенсией по инвалидности, накопительной пенсией, а также пенсиями по государственному пенсионному обеспечению, пенсионным обеспечением военнослужащих и правоохранительных органов, а также пособиями по временной нетрудоспособности.

Кино Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984» В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли.

Политика В Париже забросали яйцами украинцев Активисты "Движения ветеранов Украины" совместно с представителями диаспоры провели в Париже митинг в поддержку "проукраинской позиции" на переговорах "нормандской четверки".

Авто Автомобиль года в Японии: объявлен победитель Лучшим импортным автомобилем года в Японии стала «трешка» BMW, самым инновационным объявлен модернизированный седан Nissan Skyline с электронным комплексом ProPilot 2.0, самым эмоциональным — внедорожник Jeep Wrangler, а среди кей-каров победило семейство Nissan Dayz/Mitsubishi eK.

Политика В конгрессе рассказали, когда проголосуют по обвинениям против Трампа Глава комитета палаты представителей конгресса США по судебным делам Джерри Надлер рассказал, когда будут голосовать по обвинениям против президента страны Дональда Трампа.

Экономика СМИ узнали о предложении приватизировать 5-10% акций РЖД Для разрешения противоречий в Минфине предлагают выпустить 5-10% акций РЖД в свободное обращение и привязать вознаграждение менеджмента к динамике капитализации.