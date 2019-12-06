Энергетика
РИА НовостиВ Госдуме оценили решение ОПЕК+ сократить добычу нефти
Депутат Госдумы Игорь Ананских объяснил решение ОПЕК+ сократить добычу нефти стремлением удержать стоимость топлива в определенных пределах. Ранее страны ОПЕК+ договорились о дополнительном снижении добычи нефти в первом квартале 2020 года в объеме 500 тысяч баррелей в сутки.
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Было очень много сценариев рассмотрено в течение этих двух дней. Мы пришли к выводу, что в период падения спроса в I квартале целесообразно для балансировки рынка дополнительно обеспечить сокращение добычи. Поэтому эта квота, естественно, распространяется на все страны.
— Александр Новак, российский политикНефтегазовая вертикаль 06 декабря в 10:32
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Сбросились на IPO: РФ и другие «инвестировали» в Saudi Aramco свою нефтедобычу. Обобщение
Интерфакс06 декабря в 16:00
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 23:19, Ашберн
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