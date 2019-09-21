Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме оценили решение Трампа по военным на Ближнем Востоке

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в беседе с RT заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных сил на Ближний Восток.
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