с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

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