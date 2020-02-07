Общество
RT на русскомПутин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
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с чего всё началось
Глава государства постановил выплатить суммы в апреле — мае 2020 года, их получат в том числе граждане России, которые проживают в Российской Федерации, Латвии, Литве и Эстонии.RT на русском02:04
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Экономика
Банк России ждет дальнейшего снижения ипотечных ставок
Глава ЦБ отметила, что такое снижение не является пределом и будет дальнейшее уменьшение ипотечных ставок, сообщает ТАСС.
Кино
Российские актер и режиссер назвали вероятных победителей «Оскара»
Технологии
Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян
В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Шоу-бизнес
Блогер Ида Галич впервые стала мамой
Российская ведущая и блогер Ида Галич впервые стала мамой. Об этом она сообщила в инстаграме. У них с мужем Аланом родился сын.
Общество
Глава украинского министерства купила квартиру почти за миллион гривен
Глава Министерства образования и науки Анна Новосад приобрела квартиру в столице Украины, Киеве, за 944 тысячи гривен 3 февраля.
Общество
Филиал охраны Минэнерго заказал наклейки «Обама ЧМО»
Северо-Кавказский филиал ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России заказал в рамках госзакупок наклейки на автомобиль с надписью «Обама ЧМО».
Общество
СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов»
Правоохранители проверяют информацию о том, что в Кировском областном госпитале для ветеранов войн медбрат отключал пациентов от аппаратов ИВЛ.
Политика
СМИ пишут об опасениях США из-за возможных санкций против «Роснефти»
США раздумывают над тем, нужно ли накладывать санкции на компанию «Роснефть» за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.
Спорт
Винер прокомментировала попытку суицида гимнастки Солдатовой
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала попытку суицида гимнастки Александры Солдатовой.
Политика
Путин и Лукашенко провели в Сочи переговоры тет-а-тет
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко завершили переговоры в Сочи в формате тет-а-тет, которые длились больше часа.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Шоу-бизнес
Размер своей пенсии раскрыл Юлий Гусман
О своей пенсии высказался режиссер театра и кино Юлий Гусман. Она меньше, чем у телеведущей Елены Ханги.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 Pro станет самым мощным смартфоном в мире
Как уже ранее сообщалось, смартфон Mi 10 Pro будет работать на процессоре Snapdragon 865 и у него будет экран с частотой обновления 120 Гц.
Общество
ВОЗ сообщила о нехватке средств индивидуальной защиты от коронавируса
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о нехватке средств защиты от коронавируса 2019-nCoV.
Политика
РФ и Белоруссия договорились о цене на газ на 2020 год
Россия и Белоруссия договорились о поставках российского газа Минску на условиях 2019 года, эта договоренность распространяется на весь текущий год, сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Общество
Игоря Ливанова не пустили на Украину
Актера Игоря Ливанова задержали на границе Молдавии с Украиной, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление артиста.
Шоу-бизнес
Сати Казанова рассказала о своей «стыдной» болезни
Шоу-бизнес
Певец Михаил Муромов обвинил Пугачеву в загубленной карьере
Певец Михаил Муромов в интервью изданию «Собеседник» рассказал о том, народная артистка СССР Алла Пугачева сделала все, чтобы его не показывали по телевидению и загубила его карьеру.
Наука
Финиковые пальмы удалось вырастить из семян возрастом 2 тыс. лет
Шоу-бизнес
Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Игры
Следующая Call of Duty получила окно релиза
Шоу-бизнес
52-летняя Ольга Кабо показала точеную фигуру в купальнике
В своём Instagram Ольга Кабо выложила снимок, сделанный в бассейне. Перед камерой Ольга предстала в ярко-красном купальнике.
Армия и оружие
В результате обстрела со стороны киевских боевиков погибли четверо военнослужащих НМ ЛНР — Марочко
Боевики 93-й отдельной механизированной бригады ВФУ, под руководством военного преступника Брыжинского, подвергли обстрелу из артиллерийских систем калибром 122-мм окраины населенного пункта Золотое-5.
Происшествия
Подозреваемого в нескольких убийствах россиянина арестовали в Италии
На севере Италии арестовали россиянина, подозреваемого в убийстве нескольких людей.