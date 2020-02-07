Общество

RT на русскомRT на русскомПутин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
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с чего всё началось
Глава государства постановил
 выплатить суммы в апреле — мае 2020 года, их получат в том числе граждане России, которые проживают в Российской Федерации, Латвии, Литве и Эстонии.
RT на русском02:04

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Российская газета09:52

Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

RT на русском02:04
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Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 13:56, Ашберн
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