Экономика
Российская газетаВ Госдуме оценили решение по увеличению ставки НДФЛ для обеспеченных
Депутат напомнил, что фракция КПРФ, в которую он входит, давно и последовательно требовала введения прогрессивной шкалы НДФЛ. Коммунисты предлагают более радикальный вариант - для малоимущих снизить НДФЛ до 5%, а для тех, кто получает 3 млн и больше рублей в год - повысить вплоть до 25%.
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Политика
Путин заявил о необходимости «дожать, додавить» коронавирус
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что эпидемия коронавируса не закончилась и еще предстоит «дожать, додавить» инфекцию.
РБК 12:14
Общество
В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета 10:40
Шоу-бизнес
Павла Прилучного заметили на шопинге с Мирославой Карпович
Разведенного Павла Прилучного фанаты заметили на шопинге с актрисой из «Папиных дочек» Мирославой Карпович.
HotGeo вчера в 05:50
Здоровье
Массовое заражение в Покровской больнице дошло до суда
Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу завершил расследование массового заражения пациентов Покровской больницы.
Ivbg.ru 09:37
Культура
Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры
Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ 21 июня в 10:58
Происшествия
В Воронежской области 2 сотрудников ГИБДД уволили за утрату доверия
Начальника и инспектора межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД № 7 ГУ МВД России по Воронежской области, располагающегося в Лисках, уволили за грубые нарушения антикоррупционного законодательства.
Обозреватель Врн 07:42
Кино
Опубликован новый трейлер боевика «King’s man: Начало»
Inc-news.ru вчера в 01:06
Общество
Путин заявил о продлении до конца лета повышенных выплат безработным
«Все решения по поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице, по выплатам детям в семьях, где родители временно остались без работы, продолжат действовать и в июле, и в августе», — сказал глава государства.
РБК 10:42
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
Обращение Владимира Путина к россиянам шло в записи, рассказал РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 13:05
Экономика
В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии
Газета.Ru 05:26
Политика
Россия отказалась использовать РЛС «Балхаш» в Казахстане
Профиль вчера в 06:57
Религия
Раскритиковавшего Главный храм ВС РФ священника запретили в служении
Священника Новосибирской епархии иеромонаха Иоанна (Курмоярова) запретили в служении после того, как он раскритиковал в Facebook храм Вооруженных сил.
МР7.ру 08:20
Общество
Путин предложил расширить льготную ипотеку на более дорогое жилье
Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей.
Компания 10:38
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» выполнила погружение на 190 метров
В рамках выполнения плановой курсовой задачи в одном из районов Балтийского моря экипаж отрабатывал задачи на различных глубинах с максимальной глубиной погружения 190 метров.
Sudostroenie.info 10:59
Экономика
В правительстве объяснили важность квотирования госзакупок
Заместитель Председателя Правительства России Юрий Борисов отметил важность законопроекта о гарантированных квотах для отечественных производителей в госзакупках.
Дума ТВ 10:22
Шоу-бизнес
Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым
Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Коммерсантъ вчера в 05:38
Политика
Владимир Путин выступает с телеобращением к россиянам
Президент России Владимир Путин сегодня выступает с телеобращением к россиянам. Прямую трансляцию ведут телеканалы "Россия 1" и "Россия 24".
Вести.Ru 10:00
Политика
Путин отметил уникальные союзнические отношения России и Узбекистана
В Москве состоялась встреча президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева.
РЕН ТВ 12:39
Футбол
Вагнер Лав вместо ПФК ЦСКА перешел в казахстанский «Кайрат»
Российская газета 12:15
Шоу-бизнес
Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной
Мария Лопатова, экс-жена певца Андрея Григорьева-Апполонова, сделала фото в обнаженном виде.
Дни24 вчера в 06:58
Спорт
Губерниев посоветовал футболистам затянуть пояса после поручения Путина
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале отреагировал на поручение президента России Владимира Путина об увеличении НДФЛ для обеспеченных граждан.
Lenta.ru 13:11
Политика
Лукашенко вылетел в Москву для участия в параде Победы
По данным агентства, самолет Лукашенко вылетел из аэропорта в Минске. Вместе с ним в Москву направились его сыновья.
Газета.Ru 11:46
Армия и оружие
ВМС США подписали контракт на первые две АПЛ с баллистическими ракетами класса Columbia
ТАСС 09:49
Футбол
Фанат «Бернли» отказался извиняться за баннер «Жизни белых важны»
Фанат клуба "Бернли" Джейк Хеппл взял на себя ответственность за баннер со словами "Жизни белых важны", который был замечен 22 июня на матче 30 тура чемпионата Англии по футболу (АПЛ) против "Манчестер Сити".
Деловое.ТВ 09:49
Экономика
Путин предложил снизить налог на прибыль для IT-компаний до 3 %
Президент России Владимир Путин предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр, существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда (ФОТ).
3DNews 11:33