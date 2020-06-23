Депутат напомнил, что фракция КПРФ, в которую он входит, давно и последовательно требовала введения прогрессивной шкалы НДФЛ. Коммунисты предлагают более радикальный вариант - для малоимущих снизить НДФЛ до 5%, а для тех, кто получает 3 млн и больше рублей в год - повысить вплоть до 25%.

В Госдуме оценили решение по увеличению ставки НДФЛ для обеспеченных

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