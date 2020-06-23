Экономика
Российская газетаВ Госдуме оценили решение по увеличению ставки НДФЛ для обеспеченных
Депутат напомнил, что фракция КПРФ, в которую он входит, давно и последовательно требовала введения прогрессивной шкалы НДФЛ. Коммунисты предлагают более радикальный вариант - для малоимущих снизить НДФЛ до 5%, а для тех, кто получает 3 млн и больше рублей в год - повысить вплоть до 25%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 16:24, Ашберн
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня
Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 13:39
Происшествия
В Мексике произошло землетрясение, объявлена угроза цунами
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,5. Объявлена угроза цунами до 3 м. Один человек погиб, один пострадал, сообщил губернатор штата Оахако Алехандро Мурат.
Коммерсантъ 13:02
Политика
Бизнесмен Пригожин в открытом письме ответил Конгрессу США
В письме бизнесмен напомнил о том, как формировались Штаты, когда переселенцы уничтожали индейцев.
Evo-rus.com вчера в 11:35
Общество
Мэр Сиэтла призвала протестующих освободить «автономную зону»
РИА Новости 02:14
Происшествия
Госпитализирован устроивший ДТП внук хабаровского экс-губернатора
Российская газета 13:51
Экономика
Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией
Москва, 23 июня 2020, 12:55 — REGNUM Доверие населения к Банку России, которая сформировалось по итогам ответственного регулирования последних лет, означает низкие инфляционные ожидания, что даёт возможность смягчить денежно-кредитную политику и понизить ключевую ставку.
REGNUM 05:55
Общество
Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в июле десяти тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
РИА Новости 15:24
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия 15:57
Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг сообщения о «хроническом алкоголизме» актера
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что актеру якобы поставили диагноз "хронический алкоголизм".
Накануне.Ru 03:54
Происшествия
Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда
Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
Здоровье
В Саратовской области исследуют популяционный иммунитет к коронавирусу
Саратовская область вошла в число регионов, где проведут исследование популяционного иммунитета к коронавирусу.
Регион 64 вчера в 06:52
Общество
В областной Думе по вине КПРФ произошла потасовка
Саратов 24 14:38
Общество
Путин объявил о продлении выплат медработникам
Президент России Владимир Путин во время очередного обращения к нации объявил о продлении дополнительных выплат для медработников на июль и август.
Ведомости 10:51
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 10:38
Гаджеты
Экраны ряда моделей смартфонов Samsung позеленели
Недавно у смартфонов Galaxy S20 Ultra проявилась проблема — экраны стали зелёными. Теперь то же самое произошло с другими моделями.
The GEEK 12:26
Гаджеты
Apple представила iOS 14 с виджетами на рабочем экране
MobiDevices вчера в 14:00
Политика
Путин пригласил президента Узбекистана на ужин
Мирзиеев пригласил Путина в парк Победы в Ташкенте.
Российская газета 14:36
Технологии
В даркнете появилась база миллионов пользователей Telegram из России и Ирана
На форуме в даркнете опубликовали базу с несколькими миллионами пользователей Telegram.
Фонтанка.Ру 15:25
Наука
Растения оказались способны поглощать пластик
Группа исследователей изучила способность растений поглощать пластик в лабораторных условиях.
Популярная механика 11:24
Общество
Ученый заявил, что эпидемия коронавируса продлится до весны 2021 года
Один из ведущих эпидемиологов Китая Чжун Наньшань спрогнозировал окончание пандемии коронавируса нового типа COVID-19 до весны 2021 года.
Газета.Ru 12:08
Происшествия
На Алтуфьевском шоссе в Москве произошла перестрелка
Ранее, 19 июня, конфликт со стрельбой произошел около жилого дома на Бескудниковском бульваре на севере Москвы.
РБК 16:14
Здоровье
Львовская область подбирается к лидерам среди регионов Украины по заболеваемости коронавирусом
На Украине с начала эпидемии зафиксировали 37 241 случай коронавируса, 1012 летальных, 16 642 пациента выздоровели.
Украина.ру вчера в 03:07
Политика
Медведчук заявил о препятствовании посещению парада в Москве
Украинские власти препятствуют делегации депутатов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" посетить парад Победы в Москве, заявил во вторник председатель политсовета партии Виктор Медведчук.
РИА Новости 13:20
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Популярный российский юморист Гарик Харламов в своей недавней публикации в Instagram признался, что разводится с Кристиной Асмус.
Дни24 вчера в 10:58
Футбол
«Лестер» теряет очки в матче с «Брайтоном»
0:0 — «Лестер» теряет очки в матче с аутсайдером чемпионата.
ИА Красная Весна 14:57
Гаджеты
В России появилось обновление EMUI 10.1 для смартфонов Huawei
EMUI 10.1 основана на Android 10.
Evo-rus.com вчера в 13:13
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38