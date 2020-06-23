Общество
Российская газетаВ Госдуме оценили решение по увеличению ставки НДФЛ для обеспеченных
Депутат напомнил, что фракция КПРФ, в которую он входит, давно и последовательно требовала введения прогрессивной шкалы НДФЛ. Коммунисты предлагают более радикальный вариант - для малоимущих снизить НДФЛ до 5%, а для тех, кто получает 3 млн и больше рублей в год - повысить вплоть до 25%.
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Президент Путин призвал «додавить заразу» коронавируса
"Эпидемия еще не закончилась, нам еще предстоит дожать, додавить эту заразу", - заявил Путин в ходе телеобращения к гражданам во вторник, 23 июня.
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В Мексике из-за сильного землетрясения возникла угроза цунами
Российская газета 12:36
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Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Москва, 23 июня 2020, 19:46 — REGNUM Указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет подписал 23 июня президент России Владимир Путин.
REGNUM 12:46
Общество
Президент предложил расширить условия льготной ипотеки
Президент России Владимир Путин в своем видеообращении предложил расширить программу льготной ипотеки на новое жилье.
Российская газета 10:51
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
Наука
Рядом со Стоунхенджем нашли памятник времен неолита
В нескольких километрах от знаменитого Стоунхенджа археологи нашли неизвестный памятник.
Невские Новости вчера в 22:51
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Жителей европейской части России предупредили о жаре
В Москве и западной половине европейской части России на выходных ожидается жаркая погода, сообщается на сайте Гидрометцентра.
РИА Новости 01:59
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Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
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Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым
Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
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Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова
Американская компания продемонстрировала тизер шоу, которое появится в 2021 году.
Evo-rus.com 03:45
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
Общество
В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета 10:40
Общество
Глава ЦИК рассказала о жалобах на принуждение к голосованию
Около 70 жалоб на использование административного ресурса, принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию поступило в Центризбирком.
Общественное телевидение России 09:31
Здоровье
В Петербурге сняли запрет на плановую госпитализацию
Медицинская реабилитация и плановая госпитализация, на которые ранее распространялся запрет из-за пандемии коронавируса, возобновляются в Петербурге, следует из сообщения на сайте городского управления Роспотребнадзора.
РИА Новости 14:23
Кино
Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского
На канале "Централ Партнершип" появился новый трейлер фильма "Чернобыль: Бездна".
Российская газета 12:32
Происшествия
На западе Украины из-за сильнейших ливней погибли три человека
Сильные паводки начались в Черновицкой и Ивано-Франковской областях Украины из-за непрекращающихся проливных дождей, в результате действия стихии погибли три человека.
Газета.Ru 07:57
Авто
Стартовали продажи конкурента Toyota Highlander — Geely HaoYue
Компания Geely начала продажи нового большого кроссовера Geely HaoYue, который позиционируется как прямой конкурент Toyota Highlander.
Новые автомобили вчера в 23:09
Происшествия
Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП
Lenta.ru 13:25
Общество
В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
Экономика
Акции российских IT-компаний выросли после обращения Путина
Акции российских компаний, работающих в сфере информационных технологий, поднялись в цене после того, как президент России Владимир Путин объявил о снижении налогов для них, пишет «Коммерсантъ».
Полит.ру 13:26
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Агент Вагнера Лава объяснил, почему бразилец перешёл в «Кайрат»
RT на русском 13:20
Политика
Кто больше: «Армату» сравнили с другими современными танками
На Т-14 применены совсем другие принципы размещения экипажа.
Российская газета 08:40
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Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах «Аэрофлота»
РИА Новости 12:33
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Валерий Меладзе сравнил свой брак с союзом брата и Брежневой
Валерий Меладзе рассказал о фатальном совпадении своего союза и брака родного брата, композитора и продюсера Константина Меладзе с певицей Верой Брежневой.
7Дней.ру 11:00
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Умер известный адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло
Российский адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло скончался 23 июня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова сенатора от Тамбовской области Алексея Кондратьева.
Газета.Ru 06:13
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Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
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Лукашенко вылетел в Москву с сыновьями
Минск, 23 июня 2020, 19:09 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Российскую Федерацию с рабочим визитом.
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Сын Михаила Боярского прокомментировал слухи о болезни отца
Grazia вчера в 11:26