Энергетика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме оценили решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT решение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать1
Александр Новак
Было очень много сценариев рассмотрено в течение этих двух дней. Мы пришли к выводу, что в период падения спроса в I квартале целесообразно для балансировки рынка дополнительно обеспечить сокращение добычи. Поэтому эта квота, естественно, распространяется на все страны.
— Александр Новак, российский политикНефтегазовая вертикаль 10:32

Подробнее о событии

ОПЕК+ согласовал дополнительное сокращение добычи нефти

Российская газета10:40

Новак рассказал о договоренности стран ОПЕК+ сократить добычу нефти

РИА Новости10:24

Новая квота Саудовской Аравии снижения нефтедобычи в рамках ОПЕК+ вырастет на 167 тыс. б/с

Финмаркет10:51

Россия и другие страны ОПЕК+ договорились о сокращении нефтедобычи

Ведомости09:39

ОПЕК+ согласовал дополнительное сокращение добычи нефти с 1 января 2020 года

ТАСС11:08

Страны ОПЕК+ решили вновь сократить добычу нефти — Новак

REGNUM11:51

ОПЕК+ согласовала новое сокращение добычи нефти

РБК11:07
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 12:22, Ашберн
Происшествия

В Москве росгвардейцы задержали мужчину, который проник в детский сад

Сотрудники Росгвардии задержали в Москве неадекватного мужчину, который проник в детский сад.
ТАСС 11:26
Происшествия

Число жертв стрельбы на авиабазе во Флориде возросло до двух человек

Число жертв стрельбы на авиабазе во Флориде возросло до двух человек, сообщает ВМС США в Twitter.
РИА Новости 09:47
Энергетика

Миллер обсудил с уполномоченным ФРГ транзит газа через Украину

Глава "Газпрома" ожидает от Киева конструктивной позиции по комплексу вопросов взаимодействия в газовой сфере, в том числе "экономически обоснованные условия транзита российского газа через территорию Украины".
РЕН ТВ 12:12
Политика

Совет Европы решил не отказываться от России в ПАСЕ из-за Крыма

В июне 2017 года Россия заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы после того, как ее национальная делегация в ПАСЕ в 2014-2015 годах лишилась ряда прав из-за своей позиции по статусу Крыма.
Rambler News Service 11:37
Политика

На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»

Участники запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
РБК 12:15
Энергетика

Цена на газ взлетит в части Европы из-за Украины

В докладе аналитиков отмечается, что европейские страны хорошо подготовились к зиме-2020, так что перебоев с отоплением в северной и центральной части ЕС не ожидается.
Утро.ru 04:59
Политика

Матвиенко предложила наказать Новака из-за задержки закона о счетчиках

Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
РИА Новости 09:20
Происшествия

Экс-главу Щелковского района поймали на взятке

Вести.Ru 02:18
Происшествия

В Липецке школьник упал с балкона 16-го этажа

В Липецке устанавливаются обстоятельства смерти 12-летнего школьника, упавшего с 16-го этажа дома на улице Зои Космодемьянской.
REGNUM 10:33
Политика

Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке

Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) призвала украинские власти незамедлительно разработать закон о языковых меньшинствах.
Известия 10:40
Политика

Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского вслед за Скабеевой

Пранкер Лексус (Алексей Столяров) утверждает, что дозвонился президенту Украины Владимиру Зеленскому и пообщался с ним.
Lenta.ru 04:51
Фигурное катание

Российская фигуристка Валиева выиграла финал юниорского Гран-при

Российская фигуристка Камила Валиева, занимавшая после короткой программы четвертое место, опередила всех в произвольном прокате и получила лучшую общую сумму – 207,47 балла.
Вести.Ru 11:40
Единоборства

Руис и Джошуа прошли процедуру взвешивания перед поединком

Американец Энди Руиси британец Энтони Джошуа прошли процедуру взвешивания перед титульным поединком, который пройдет завтра в Эр-Рияде.
ProstoProSport 09:18
Общество

Суд признал Егора Жукова виновным

Газета.Ru 02:39
Общество

Запашный прокомментировал свои слова о футбольных фанатах

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный прокомментировал свое заявление о том, что «покрошил» бы матерящихся болельщиков на стадионах.
Известия 09:39
Происшествия

Умер избитый подростками за украинский язык волонтер

На активиста напали 29 ноября двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Один из них избил Мирошниченко и затем ударил головой о плиту.
Lenta.ru 12:16
Гаджеты

AMD может вывести на рынок 5-нанометровые решения в 2021 году

Как ожидается, в начале 2021 года в продажу поступят первые 5-нанометровые продукты «красной» команды.
Игромания.ру вчера в 15:37
Общество

Руководство московского роддома уволили после жалоб пациентов

Департамент здравоохранения Москвы после многочисленных жалоб пациентов расформировал руководство роддома № 27 имени Спасокукоцкого, сообщает пресс-служба ведомства.
Москва 24 08:36
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова рассталась с Маджидом Гиагиа

В любом случае, ясно, что красивая пара Евгения Феофилактова и Маджид Гиагиа распалась.
Татарстан Сегодня 04 декабря в 04:33
Происшествия

По делу об убийстве главы ингушского центра «Э» задержали членов банды

РИА Новости 05:30
Армия и оружие

Подлодка «Казань» провела торпедные стрельбы в Белом море

Как сообщили в четверг в пресс-службе Северного флота, новейшая российская многоцелевая атомная субмарина проекта «Ясень-М» «Казань» провела испытательные торпедные стрельбы из подводного положения в Белом море.
Военное дело вчера в 07:17
Здоровье

Некоторые виды рыб оказались опасными для здоровья

News.ru 10:10
Происшествия

В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми

ТАСС вчера в 11:55
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию

Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.
StarHit.ru 10:00
Общество

В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт

По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Известия 00:15
Шоу-бизнес

Рудковская похвасталась праздничной елкой у себя дома

Известная телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала, как оформила праздничную елку в этом году.
Вечерняя Москва вчера в 14:53
Общество

В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
РИА Новости 01:43
Здоровье

Онколог указал, с какого возраста нужно ежегодно проверяться на рак

Руководителем онкологического отделения МОНИКИ, врачом Александром Аллахвердяном подробно рассказано о том, как правильно определить возраст, в котором следует начинать проводить обследования на наличие рака в организме.
Ugpressa.ru 03 декабря в 14:15
Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномальной температуре в декабре

Значительное превышение температурной нормы ожидается в ближайшие десять дней на большей части территории России.
NewInform 05:57
Политика

МИД: новые санкции США против России не останутся без ответа

В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России.
Газета.Ru 12:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное