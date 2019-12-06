Энергетика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме оценили решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT решение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать1
Александр Новак
Было очень много сценариев рассмотрено в течение этих двух дней. Мы пришли к выводу, что в период падения спроса в I квартале целесообразно для балансировки рынка дополнительно обеспечить сокращение добычи. Поэтому эта квота, естественно, распространяется на все страны.
— Александр Новак, российский политикНефтегазовая вертикаль 10:32

Подробнее о событии

Новак рассказал о договоренности стран ОПЕК+ сократить добычу нефти

РИА Новости10:24

ОПЕК обнародовала новые квоты по сокращению нефтедобычи

News.ru11:58

ОПЕК+ согласовала новое сокращение добычи нефти

РБК11:07

Россия и другие страны ОПЕК+ договорились о сокращении нефтедобычи

Ведомости09:39

Страны ОПЕК+ решили вновь сократить добычу нефти — Новак

REGNUM11:51

Новая квота Саудовской Аравии снижения нефтедобычи в рамках ОПЕК+ вырастет на 167 тыс. б/с

Финмаркет10:51

Страны ОПЕК+ договорились скорректировать условия сделки

ТАСС14:14
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 22:38, Ашберн
Шоу-бизнес

Вайкуле расстроилась отсутствием оваций на вручении премии из-за Крыма

KM.ru 00:45
Армия и оружие

Озвучен план создания новой ядерной триады США

Владимир Козин рассказал о том, что начало формирования новой ядерной триады в США намечено на 2026 год, просуществует она до 2080-90-х годов.
Южный Федеральный 22:33
Политика

Медведев предостерег россиян от бессмысленного бунта

Премьер предостерег россиян от «бессмысленного и беспощадного» бунта, как у «желтых жилетов» во Франции.
МР7.ру вчера в 05:53
Музыка

Шафран оценила скандал на Украине из-за поющей о Крыме группы «Воровайки»

Помимо композиции об Украине, в жалобах указано, что группа пела в ДНР и ЛНР.
Экономика сегодня 11:09
Происшествия

В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми

ТАСС вчера в 11:55
Авто

Первый российский электромобиль Zetta скоро появится в продаже

Серийное производство первого российского электрокара Zetta стартует в Тольятти в первом квартале 2020 года.
АБН 01:41
Общество

Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
News.ru 19:40
Политика

Трамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю

Президент США Дональд Трамп обратился к Всемирному банку с призывом перестать выдавать Китаю кредиты в твиттере.
Интерфакс 21:36
Происшествия

В Липецке мальчик разбился, упав с высотки

Подросток упал с высотки на улице Зои Космодемьянской.
КП - Липецк 09:01
Политика

Порошенко предложил властям Украины строить стену на границе с Россией

Украине следует строить стену на границе с Россией, а не Донбассом.
Lenta.ru 19:11
Политика

В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Известия 12:42
Политика

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Интерфакс 15:38
Космос

НАСА отправит к Луне женские манекены

Труд вчера в 12:23
Футбол

Андрей Кобелев: «В Европе футболистов отбирают, а в РПЛ — набирают»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев отметил низкий уровень общей скорости игры в матчах чемпионат России.
Sportbox.RU 20:28
Происшествия

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

ТАСС 10:11
Политика

СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

Как пишет «Новая газета», несмотря на наличие «троих явных подозреваемых», — позднее арестованного в Германии Вадима Красикова, а также неких Владимира Ф. и Олега И. — дело дошло до суда только в 2014 году.
РБК 21:37
Происшествия

СК предъявил обвинения по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Следственный комитет России предъявил обвинение Хасану Полонкоеву и его родственнику по делу об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
РБК 22:27
Кино

Названы любимые новогодние фильмы россиян

Советская мелодрама "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" возглавила рейтинг лучших новогодних фильмов.
12 Канал Омск вчера в 05:58
Гаджеты

Продажи смартфонов с гибким дисплеем провалились в России

Globallookpress Российский рынок не оценил первый смартфон с гибким дисплеем Samsung Galaxy Fold. Его продажи в России провалились.
РЕН ТВ 03 декабря в 19:44
Общество

Сбербанк назвал популярные схемы кражи денег с карт

В Сбербанке рассказали о самых популярных схемах кражи денег с карт.
РЕН ТВ 02:52
Финансы

Все мировые валюты обвалились по отношению к гривне

Третьего декабря официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился до 23,957, что стало рекордом аж с 15 января 2016 года.
РИА Новости вчера в 00:00
Происшествия

В кафе в Москве произошла драка со стрельбой

РБК 15:51
Фигурное катание

Российская фигуристка обновила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе в финале Гран-при, который проходит в Турине.
РИА Новости 14:33
Культура

Amazon Prime купил сериал «Содержанки»

Российская газета 03:03
Здоровье

Следком присоединился к проверке сахалинской областной больницы

Следственный отдел Южно-Сахалинска присоединился к проверке областной больницы.
АСТВ вчера в 17:46
Политика

Матвиенко потребовала наказать Новака за задержку закона о счетчиках

В Совфеде раскритиковали Минэнерго за задержку проекта по установке в домах "умных" счетчиков.
Газета.Ru 12:12
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.
ТАСС 21:28
Экономика

Медведев оценил рост экономики России

Максимальный рост ВВП России по итогам 2019 года составит от 1,3 до 1,5 процента.
Lenta.ru вчера в 04:13
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева назвала своих хейтеров «опарышами»

Лариса Гузеева назвала своих хейтеров "опарышами".
Актуальные Новости 09:00
Политика

Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже.
RT на русском 15:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное