Энергетика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме оценили решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT решение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать1
Александр Новак
Было очень много сценариев рассмотрено в течение этих двух дней. Мы пришли к выводу, что в период падения спроса в I квартале целесообразно для балансировки рынка дополнительно обеспечить сокращение добычи. Поэтому эта квота, естественно, распространяется на все страны.
— Александр Новак, российский политикНефтегазовая вертикаль 10:32

Подробнее о событии

Новак рассказал о договоренности стран ОПЕК+ сократить добычу нефти

РИА Новости10:24

ОПЕК обнародовала новые квоты по сокращению нефтедобычи

News.ru11:58

ОПЕК+ согласовала новое сокращение добычи нефти

РБК11:07

Россия и другие страны ОПЕК+ договорились о сокращении нефтедобычи

Ведомости09:39

Страны ОПЕК+ решили вновь сократить добычу нефти — Новак

REGNUM11:51

Страны ОПЕК+ договорились скорректировать условия сделки

ТАСС14:14

Новая квота Саудовской Аравии снижения нефтедобычи в рамках ОПЕК+ вырастет на 167 тыс. б/с

Финмаркет10:51
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:35, Ашберн
Общество

В московском метро объяснили появление камер в туалетах

Камеры в туалетах московского метрополитена необходимы для безопасности и включаются только после выхода посетителя из кабинки.
Мослента 10:30
Политика

В Совфеде назвали провокацией сообщения о подготовке «марша на Крым»

Сообщения об организации шествия с территории Украины в Крым являются «очередной провокацией» и ни к чему не приведут, заявил РБК заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
РБК 19:28
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года

Суммарно, согласно подсчетам Forbes, в период с июня 2018 года по июнь 2019 года 10 самых высокооплачиваемых музыкантов мира заработали более $1 млрд до вычета налогов.
РБК 18:33
Космос

Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу

Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Телеканал 360° вчера в 07:59
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
РИА Новости вчера в 11:30
Происшествия

В Приморье браконьеры убили амурского тигрёнка

В Приморском крае браконьеры убили детёныша амурского тигра.
7 новостей 15:18
Происшествия

В кафе в Москве произошла драка со стрельбой

РБК 15:51
Футбол

Карлос Тевез: Руни пришел и подарил мне Ламборджини

Спорт день за днем 12:10
Фигурное катание

Туктамышева завоевала золото на турнире серии «Челленджер» в Загребе

RT на русском 11:56
Фигурное катание

Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
Lenta.ru 14:50
Экономика

«Нафтогаз» заявил о реальном взыскании с «Газпрома» $2 млрд

«Нафтогазу» удалось реально взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд, рассказал в интервью изданию LIGA.net предправления украинской компании Андрей Коболев.
Ведомости вчера в 17:57
Гаджеты

Huawei представила смартфоны Nova 6 и Nova 6 5G

MobiDevices вчера в 09:00
Спорт

Российские гандболистки победили хозяек чемпионата мира

Сборная России по гандболу одержала четвертую победу на женском чемпионате мира. Команда обыграла сборную Японии со счетом 33:23.
Pravda.Ru вчера в 06:32
Космос

Марсианские микроорганизмы поищут в бывшем озере кратера Езеро

Ученые из NASA обнаружили в западной области марсианского кратера Езеро высокую концентрацию залежей карбонатов, что говорит в пользу того, что раньше на этом месте могло быть озеро.
N+1 03 декабря в 01:02
Происшествия

Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии

В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
RT на русском 05:14
Гаджеты

Nokia представила смартфон Nokia 2.3 на чистом Android

Astera вчера в 16:37
Кино

Названы любимые новогодние фильмы россиян

Советская мелодрама "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" возглавила рейтинг лучших новогодних фильмов.
12 Канал Омск вчера в 05:58
Политика

Глава ДНР ответил на идею Зеленского о создании муниципальной стражи

Комментируя сообщения СМИ о намерении Владимира Зеленского выступить на саммите «нормандской четверки» с инициативой создания в Донбассе «муниципальной стражи», глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин призвал президента Украины «прекратить бессмысленное словоблудие в медиапространстве».
РБК 08:10
Футбол

Нигматуллин: «Не понимаю, что происходит с „Локомотивом“. Шок»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал поражение железнодорожников в матче 19-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (0:4).
Sport24.ru 14:19
Общество

Зарубежные филиалы Amazon могут попасть в список пиратских организаций

Администрация президента Соединенных Штатов Америки планирует включить некоторые зарубежные филиалы американского онлайн-ретейлера Amazon в список организаций, которые занимаются распространением контрафактной продукции.
ГЛАС.RU 19:24
Происшествия

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
ТАСС 10:11
Футбол

«Зенит» разгромил «Динамо» в матче РПЛ

Петербургский футбольный клуб "Зенит" разгромил московское "Динамо" на "Газпром Арене" при поддержке свыше 48 тысяч зрителей со счетом 3:0 в матче 19-ого тура РПЛ сезона 2019/2020.
P1spb.ru 15:59
Шоу-бизнес

Лобода показала ногу с шестью пальцами

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию с шестью пальцами на ноге.
Lenta.ru 09:54
Происшествия

Умер избитый подростками за украинский язык волонтер

На активиста напали 29 ноября двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Один из них избил Мирошниченко и затем ударил головой о плиту.
Lenta.ru 12:16
Музыка

«Яндекс.Музыка» назвала самые популярные песни в 2019 году

Газета.Ru вчера в 01:44
Футбол

Комитет Госдумы поддержал продажу пива на стадионах во время матчей

В России предлагают разрешить розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения матчей официальных соревнований по футболу.
Парламентская газета вчера в 06:03
Шоу-бизнес

Влад Топалов трогательно поздравил сына с первым днем рождения

Заметим, в ожидании сына Регина Тодоренко и Влад Топалов на протяжении долгого времени скрывали грядущее пополнение.
Летидор вчера в 02:43
Происшествия

Экс-главу Щелковского района Подмосковья задержали по делу о взятке

Бывшего главу Щелковского муниципального района Подмосковья задержали по делу о взятке, говорится в сообщении областного главка СК.
РБК 03:03
Армия и оружие

Авианосная ударная группа ВМС США вошла в Средиземное море

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Harry Truman вошла в четверг в акваторию Средиземного моря.
Российская газета 18:57
Общество

Грета Тунберг заявила об отсутствии реальных результатов экоактивизма

Реальных действий не было и нет.
ТАСС 12:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное