Энергетика
RT на русскомВ Госдуме оценили решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT решение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года.
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Было очень много сценариев рассмотрено в течение этих двух дней. Мы пришли к выводу, что в период падения спроса в I квартале целесообразно для балансировки рынка дополнительно обеспечить сокращение добычи. Поэтому эта квота, естественно, распространяется на все страны.
— Александр Новак, российский политикНефтегазовая вертикаль 10:32
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