Энергетика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме оценили решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT решение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать
Александр Новак
Было очень много сценариев рассмотрено в течение этих двух дней. Мы пришли к выводу, что в период падения спроса в I квартале целесообразно для балансировки рынка дополнительно обеспечить сокращение добычи. Поэтому эта квота, естественно, распространяется на все страны.
— Александр Новак, российский политикНефтегазовая вертикаль 10:32

Подробнее о событии

ОПЕК+ согласовал дополнительное сокращение добычи нефти

Российская газета10:40

Новак назвал новую квоту России в рамках сделки ОПЕК+

Rambler News Service09:50

ОПЕК+ согласовала новое сокращение добычи нефти

РБК11:07

В Госдуме оценили решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

RT на русском11:24

ОПЕК+ согласовал дополнительное сокращение добычи нефти с 1 января 2020 года

ТАСС09:27

ОПЕК определилась с датой заседаний в 2020 году

News.ru10:58

Новак рассказал о договоренности стран ОПЕК+ сократить добычу нефти

РИА Новости10:24
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 11:55, Ашберн
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться

Вечерняя Москва 09:20
Политика

Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке

Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) призвала украинские власти незамедлительно разработать закон о языковых меньшинствах.
Известия 10:40
Политика

На Украине начали готовить марш на Крым

Запрещенная в России организация «Меджлис крымскотатарского народа» намерена организовать марш на Крым.
Lenta.ru 10:59
Шоу-бизнес

Отец Фриске угрожал Шепелеву пистолетом

Владимир Фриске, по словам Дмитрия Шепелева, угрожал ему оружием.
Дни.ру 04 декабря в 09:27
Общество

Агент ФБР рассказал о помощи России при вычислении хакера из Evil Corp

Более конкретно помощь России описана в показаниях агента ФБР Джейкоба Фойлза суду Небраски, опубликованных на сайте минюста.
Ведомости 11:13
Экономика

«Нафтогаз» заявил о реальном взыскании с «Газпрома» $2 млрд

«Нафтогазу» удалось реально взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд, рассказал в интервью изданию LIGA.net предправления украинской компании Андрей Коболев.
Ведомости вчера в 17:57
Общество

Меркель впервые посетила Освенцим

В сети появились кадры визита канцлера Германии Ангелы Меркель в мемориальный комплекс, созданный на месте концлагеря Третьего рейха Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Lenta.ru 07:12
Происшествия

Число жертв стрельбы на авиабазе во Флориде возросло до двух человек

Число жертв стрельбы на авиабазе во Флориде возросло до двух человек, сообщает ВМС США в Twitter.
РИА Новости 09:47
Общество

Раймонд Паулс отметил «навязчивость» российской публики

Паулс признал, что популярен благодаря российскому телевидению, хотя иногда это ему мешает.
REGNUM 01:52
Космос

Полет зонда «Паркер» к Солнцу принес первые научные результаты

Запущенный NASA в августе 2018 года автоматический зонд «Паркер» (Parker Solar Probe) приблизился к Солнцу на рекордно близкое расстояние для созданных человеком объектов.
Полит.ру 03:00
Политика

Кремль подтвердил визит Путина в Париж на «нормандский саммит»

Президент России Владимир Путин 9 декабря совершит рабочий визит во Францию для участия во встрече «нормандской четвёрки», сообщает 6 декабря пресс-служба Кремля.
REGNUM 10:57
Общество

Руководство московского роддома № 27 уволено после жалоб пациентов

Департамент здравоохранения Москвы после многочисленных жалоб пациентов расформировал руководство роддома № 27 имени Спасокукоцкого, сообщается на официальном сайте департамента.
ТАСС 06:21
Общество

Суд вынес приговоры двум фигурантам «московского дела»

FreeNews-Volga 04:17
Политика

МИД Турции объяснил покупку ракетных систем С-400 у России

РБК 09:44
Кино

Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Комсомольская правда 03:59
Армия и оружие

Создание двигателя второго этапа Су-57 затянулось

Судя по опубликованному комментарию к заказу No 31908608459, в 2020 году российские конструкторы планируют только окончить тестирования форсажной камеры, что представляет собой лишь один из пунктов создания двигателя.
ГЛАС.RU 01:39
Политика

Рабинович считает, что продажа земли и война уничтожат Украину

Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович выразил мнение, что продажа земли иностранцам и война в Донбассе приведут к уничтожению Украины.
Подмосковье Сегодня 08:32
Политика

Матвиенко предложила наказать Новака из-за задержки закона о счетчиках

Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
РИА Новости 09:20
Кино

IMDB назвал самых популярных актеров и актрис года

Крупнейший в мире сайт о кинематографе Internet Movie Database (IMDB) составил рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года.
Инфорос 04:58
Футбол

Сычев покинул ереванский «Пюник»

Напомним, что бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев в сентябре подписал с «Пюником» контракт на один год, но так и не вышел на поле в составе команды.
ODDS.ru 11:21
Общество

SPAR закроет часть магазинов в России

«ТД Интерторг» – крупнейший франчайзи SPAR в России по количеству магазинов, также управляет универсамами «Семья» и «Идея».
Ведомости 07:41
Политика

Медведев опроверг существование «антибелорусских элементов» в России

«Хочу вам прямо сказать, и я скажу об этом президенту Беларуси Александру Лукашенко, что у нас таких «антибелорусских элементов» нет», — сказал Медведев, обращаясь к Румасу.
РБК 11:35
Происшествия

В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми

ТАСС вчера в 11:55
Политика

Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Строительство газопровода "Северный поток — 2" не означает прекращения транзита газа через Украину, заявил Владимир Путин.
Газета.Ru 08:39
Происшествия

СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина

Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.
ТАСС 06:58
Футбол

«Челси» рассматривает Чалова в качестве замены Жиру

По информации СМИ, «Челси» видит в 21-летнем российском футболисте замену для форварда Оливье Жиру, который может покинуть лондонскую команду в зимнее трансферное окно.
Спорт-Экспресс 10:22
Игры

Metacritic удалил более 6,5 тыс. негативных отзывов на Death Stranding

Внимательные геймеры провели небольшое расследование и выяснили, что Metacritic по какой-то причине подчистил негативные пользовательские отзывы на Death Stranding: ещё 4 декабря у игры было 9,5 тыс. негативных отзывов, а уже 5 декабря их стало меньше 3 тыс.
Gmbox.ru 08:07
Гаджеты

AMD может вывести на рынок 5-нанометровые решения в 2021 году

Как ожидается, в начале 2021 года в продажу поступят первые 5-нанометровые продукты «красной» команды.
Игромания.ру вчера в 15:37
Футбол

Карасёв является единственным кандидатом от России на судейство матчей Евро-2020

Член комиссии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по развитию судейства Николай Левников заявил, что Сергей Карасёв является единственным российским арбитром, у которого есть шанс работать на матчах чемпионата Европы 2020 года.
RT на русском 11:31
Политика

В Совфеде прокомментировали слова президента Польши о России и НАТО

Сенатор Владимир Джабаров заявил, что слова президента Польши Анджея Дуды отражают позицию США по отношению к России.
РИА Новости 04 декабря в 15:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное