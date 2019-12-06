Было очень много сценариев рассмотрено в течение этих двух дней. Мы пришли к выводу, что в период падения спроса в I квартале целесообразно для балансировки рынка дополнительно обеспечить сокращение добычи. Поэтому эта квота, естественно, распространяется на все страны.

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT решение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года.

В Госдуме оценили решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Общество Меркель впервые посетила Освенцим В сети появились кадры визита канцлера Германии Ангелы Меркель в мемориальный комплекс, созданный на месте концлагеря Третьего рейха Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

Космос Полет зонда «Паркер» к Солнцу принес первые научные результаты Запущенный NASA в августе 2018 года автоматический зонд «Паркер» (Parker Solar Probe) приблизился к Солнцу на рекордно близкое расстояние для созданных человеком объектов.

Армия и оружие Создание двигателя второго этапа Су-57 затянулось Судя по опубликованному комментарию к заказу No 31908608459, в 2020 году российские конструкторы планируют только окончить тестирования форсажной камеры, что представляет собой лишь один из пунктов создания двигателя.

Политика Рабинович считает, что продажа земли и война уничтожат Украину Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович выразил мнение, что продажа земли иностранцам и война в Донбассе приведут к уничтожению Украины.

Кино IMDB назвал самых популярных актеров и актрис года Крупнейший в мире сайт о кинематографе Internet Movie Database (IMDB) составил рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года.

Футбол Сычев покинул ереванский «Пюник» Напомним, что бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев в сентябре подписал с «Пюником» контракт на один год, но так и не вышел на поле в составе команды.

Политика Медведев опроверг существование «антибелорусских элементов» в России «Хочу вам прямо сказать, и я скажу об этом президенту Беларуси Александру Лукашенко, что у нас таких «антибелорусских элементов» нет», — сказал Медведев, обращаясь к Румасу.

Происшествия СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.

Футбол «Челси» рассматривает Чалова в качестве замены Жиру По информации СМИ, «Челси» видит в 21-летнем российском футболисте замену для форварда Оливье Жиру, который может покинуть лондонскую команду в зимнее трансферное окно.

Игры Metacritic удалил более 6,5 тыс. негативных отзывов на Death Stranding Внимательные геймеры провели небольшое расследование и выяснили, что Metacritic по какой-то причине подчистил негативные пользовательские отзывы на Death Stranding: ещё 4 декабря у игры было 9,5 тыс. негативных отзывов, а уже 5 декабря их стало меньше 3 тыс.