Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиНовак рассказал о договоренности стран ОПЕК+ сократить добычу нефти

Обязательство России по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ в первом квартале 2020 года составит 300 тысяч баррелей в сутки, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
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Александр Новак
Было очень много сценариев рассмотрено в течение этих двух дней. Мы пришли к выводу, что в период падения спроса в I квартале целесообразно для балансировки рынка дополнительно обеспечить сокращение добычи. Поэтому эта квота, естественно, распространяется на все страны.
— Александр Новак, российский политикНефтегазовая вертикаль 10:32

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