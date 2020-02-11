Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал RT принятие эстонским парламентом резолюции «Об исторической памяти и фальсификации истории», в которой осуждаются «попытки российских властей переписать историю, отрицая ответственность Советского Союза» за начало Второй мировой войны.

В Госдуме оценили резолюцию парламента Эстонии о роли СССР в войне

Спорт Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".

Шоу-бизнес Бен Аффлек рассказал, почему отказался от роли Бэтмена Американский актер Бен Аффлек в интервью The New York Times признал, что развод и отказ от роли Бэтмена в его жизни произошли из-за алкоголизма.

Политика Помпео обвинил Китай в притеснении журналистов Wall Street Journal Администрация США считает решение Китая о лишении трех журналистов издания The Wall Street Journal аккредитации и выдворении из страны ограничением свободы слова, заявил 19 февраля глава госдепа Майк Помпео.

Музыка Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении Композитор Игорь Крутой высказал мнение о том, кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае.

Экономика ЦБ назвал основной канал хищения денег с банковских карт Основная часть украденных с банковских счетов денег похищена при осуществлении гражданами покупок в интернете, отмечает Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.

Экономика Bloomberg: правительство России увеличивает расходы на социальные выплаты Обновленный кабинет президента России Владимира Путина увеличивает расходы на социальные выплаты на 4 трлн рублей, сообщает 18 февраля агентство Bloomberg L.P. В измененном бюджетном плане произошло увеличение расходов федерального бюджета России к 2022 году до 22,4 трлн руб. ($350 млрд).

Общество Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.