Политика
RT на русскомВ Госдуме оценили резолюцию парламента Эстонии о роли СССР в войне
Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал RT принятие эстонским парламентом резолюции «Об исторической памяти и фальсификации истории», в которой осуждаются «попытки российских властей переписать историю, отрицая ответственность Советского Союза» за начало Второй мировой войны.
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Общество
ФСБ нашла новый источник сообщений о «минированиях» в России
"Почтовые террористы" вновь сменили сервис для массовой рассылки сообщений о "минировании" в России, теперь это немецкий Tutanota, сообщает в среду ФСБ.
Общество
Путин в Санкт-Петербурге почтит память Анатолия Собчака
Происшествия
Опубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков.
Общество
В общественном транспорте Москвы ввели мониторинг из-за коронавируса
Мосгортранс начал проводить мониторинг обстановки в общественном транспорте в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.
Армия и оружие
В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»
Песков отметил, что в рамках сочинских договоренностей, борьба с террористическими группами в Идлибе - обязанность Турции, однако, по его словам, операция против ВС Сирии - худший сценарий.
Общество
Китай включил арбидол в список препаратов для лечения коронавируса
Противовирусный препарат включен в шестую версию предварительного плана диагностики и лечения заболевания, говорится на сайте национальной комиссии здравоохранения.
Общество
Россию обязали выплатить €50 млрд по делу ЮКОСа
Об обязанности Российской Федерации выплатить более 50 миллиардов евро бывшим акционерам ЮКОСа сообщает ТАСС.
Биатлон
Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону, Поршнев — 11-й
Общество
Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала
Спорт
Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
Шоу-бизнес
Наташа Королева трогательно поздравила сына с 18-летием
Сегодня сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко Архипу исполнилось 18 лет.
Здоровье
В Иране от коронавируса умерли два человека
Два человека, зараженных коронавирусом, скончались в Иране.
Шоу-бизнес
Бен Аффлек рассказал, почему отказался от роли Бэтмена
Американский актер Бен Аффлек в интервью The New York Times признал, что развод и отказ от роли Бэтмена в его жизни произошли из-за алкоголизма.
Происшествия
Экс-министр здравоохранения Омской области обнаружен мертвым
Финансы
Сбербанк временно повышает максимальную ставку розничных вкладов
Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку, следует из сообщения банка.
Армия и оружие
ВСУ покинули опорный пункт в Донбассе
ВСУ были вынуждены покинуть передовой наблюдательный пункт в Донбассе, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова показали новорождённого сына
18 февраля у пары родился долгожданный сын, которого они назвали Давидом. Первым новостью поделился счастливый отец.
Общество
В офисах «Ростелекома» проходят обыски
В офисах "Ростелекома" проходят обыски. Данную информацию подтвердил пресс-секретарь компании Андрей Поляков.
Экономика
В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Государственную думу.
Политика
Помпео обвинил Китай в притеснении журналистов Wall Street Journal
Администрация США считает решение Китая о лишении трех журналистов издания The Wall Street Journal аккредитации и выдворении из страны ограничением свободы слова, заявил 19 февраля глава госдепа Майк Помпео.
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении
Композитор Игорь Крутой высказал мнение о том, кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае.
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке голосов для дочери на шоу «Голос»
Как пояснила Алсу, "в рамках этого так называемого голосования, которое было аукционом, все участники покупали свои голоса", "потому что невозможно было отдать голос, не заплатив деньги".
Экономика
ЦБ назвал основной канал хищения денег с банковских карт
Основная часть украденных с банковских счетов денег похищена при осуществлении гражданами покупок в интернете, отмечает Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.
Экономика
Bloomberg: правительство России увеличивает расходы на социальные выплаты
Обновленный кабинет президента России Владимира Путина увеличивает расходы на социальные выплаты на 4 трлн рублей, сообщает 18 февраля агентство Bloomberg L.P. В измененном бюджетном плане произошло увеличение расходов федерального бюджета России к 2022 году до 22,4 трлн руб. ($350 млрд).
Политика
Путин освободил Суркова от должности помощника президента
Президент России Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
Общество
Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача
Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.