Политика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме оценили резолюцию парламента Эстонии о роли СССР в войне

Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал RT принятие эстонским парламентом резолюции «Об исторической памяти и фальсификации истории», в которой осуждаются «попытки российских властей переписать историю, отрицая ответственность Советского Союза» за начало Второй мировой войны.
Читать в источнике
Комментировать54

Подробнее о событии

В Госдуме осудили позицию Эстонии по Второй мировой войне

Комсомольская правда13:44

В Эстонии осудили позицию РФ по истории Второй мировой войны

Газета.Ru07:58

В Госдуме оценили принятую в Эстонии резолюцию о роли СССР в войне

RT на русском12:45

Парламент Эстонии принял антироссийскую резолюцию по Второй мировой

РИА Новости09:57

Посол РФ назвал кощунством эстонскую резолюцию по Второй мировой войне

РЕН ТВ09:46

В Госдуме назвали несправедливой резолюцию Эстонии о роли СССР в войне

Известия13:26

Посол России назвал резолюцию парламента Эстонии по Второй мировой войне кощунством

ТАСС08:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 17:03, Ашберн
Футбол

Укусивший соперника за пенис футболист отстранен на пять лет

В СМИ сообщили, что во Франции футболиста укусили прямо после матча. Соперник вцепился своей жертве ниже пояса.
ToDay News Ufa 09:01
Политика

Премьер Чехии: саммит ЕС не принесет договоренность о новом бюджете

Начинающийся в четверг саммит Евросоюза не принесет договоренность о бюджете на 2021-2027 годы из-за слишком большой разницы во взглядах отдельных стран на ныне предлагаемый проект бюджета, в котором отдается предпочтение интересам богатых государств, заявил в среду журналистам чешский премьер Андрей Бабиш.
РИА Новости 16:46
Футбол

ЦСКА обыграл «Картахену» в контрольном матче

RT на русском 16:10
Армия и оружие

Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе

РИА Новости 13:01
Кино

Шипенко объяснил успех фильма «Холоп»

NewInform 09:26
Гаджеты

Google выпустила Android 11 для разработчиков

Компания Google неожиданно выпустила первую версию нового Android 11 с названием Developer Preview.
МонаВиста 15:16
Футбол

Черышев остался в запасе «Валенсии» на первый матч с «Аталантой»

Полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев начнет на скамейке запасных первый матч 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов с итальянской "Аталантой", сообщается на сайте УЕФА.
РИА Новости 14:04
Музыка

Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении

Композитор Игорь Крутой высказал мнение о том, кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае.
Московский Комсомолец 11:32
Шоу-бизнес

Бузова могла получить травмы после падения со сцены в Брянске

По предварительным данным, певица Ольга Бузова захотела прыгнуть в толпу со сцены, но ее никто не поймал.
Gazeta.SPb 17 февраля в 16:47
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали возможную операцию Турции в Идлибе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в сирийском Идлибе возможную военную операцию Турции.
BFM.ru 05:17
Футбол

«Лейпциг» на выезде победил «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов

Футболисты немецкого клуба "Лейпциг" оказались сильнее лондонского "Тоттенхэм Хотспур" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который прошел в Лондоне.
Вести.Ru 16:57
Экономика

Кудрин назвал сумму неизрасходованных средств федерального бюджета

Расходы федерального бюджета РФ в 2019 году в количестве 1,122 трлн рублей оказались неосвоенными, заявил 19 февраля журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
REGNUM 16:36
Экономика

Кудрин назвал разумной покупку акций Сбербанка за счет средств ФНБ

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает разумным выкуп правительством пакета акций Сбербанка у Банка России за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Коммерсантъ вчера в 07:58
Футбол

«Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Хэмом»

LiveSport.ru 16:22
Экономика

Власти Италии обещают гражданам рост реальных доходов на 2,2%

В 2020 году реальные доходы граждан Италии вырастут в среднем на 2,2%, с таким прогнозом выступили в среду, 19 февраля, в министерстве экономики и финансов.
REGNUM 14:34
Политика

В Белом доме опровергли предложение Трампа о помиловании Ассанжа

С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции.
Известия 16:40
Общество

Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса

Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.
Ведомости 12:54
Общество

Россельхознадзор запретил ввоз посылок с деликатесами из Китая

Россельхознадзор выступил против ввоза на территорию РФ посылок с мясными деликатесами из Китая.
URA.Ru 16:43
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сотникова перенесла операцию

Gazeta.SPb вчера в 13:25
Шоу-бизнес

39-летний Элайджа Вуд впервые стал отцом

О беременности Метте-Мари Конгсвед стало известно в июле 2019 года.
Woman.ru 14:48
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл прекратят королевские обязанности с апреля

Позднее в Букингемском дворце сообщили, что с весны 2020 года Гарри и Меган перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе, не уточнив даты.
РБК 16:26
Биатлон

Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира

Советский спорт 09:52
Футбол

«Динамо» подтвердило переход Кардозу в «Тамбов» на правах аренды

Московский клуб подтвердил переход 25-летнего хавбека в «Тамбов» на правах аренды до конца сезона.
Sports.ru 13:56
Здоровье

Уральцев вызвали к следователю из-за сбора денег на лечение дочери

Life.ru 06:49
Технологии

Mail.ru Group готовится к запуску видеосервиса «Смотри Mail.ru»

Mail.ru Group планирует запуск специального сервиса «Смотри Mail.ru».
ToDay News Ufa 02:30
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Синди Кроуфорд опубликовала топлес-селфи

Девушка сделала топлес-селфи - снимок выложила в своем Instagram. На фото она запечатлена перед зеркалом в ванной.
Что происходит 09:42
Футбол

19-летний Эрлинг Холанн из «Боруссии» установил рекорд Лиги чемпионов

Лучший игрок матча «Боруссия» - «ПСЖ» (2:1) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Эрлинг Холанн установил необычный для турнира рекорд.
Евро-футбол.ру вчера в 17:52
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1%

Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
RT на русском 07:12
Кино

Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним

Режиссер комедийного сериала "Сваты" Андрей Яковлев в одном из интервью заявил, что седьмой сезон, скорее всего, станет последним.
Piter.tv 01:51
Здоровье

Учёные прогнозируют эпидемию коронавируса в России

Первая волна обошла Россию стороной, однако вторая скорее затронет страну уже осенью.
Ореанда-Новости 13:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное