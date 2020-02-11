Политика
RT на русскомВ Госдуме оценили резолюцию парламента Эстонии о роли СССР в войне
Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал RT принятие эстонским парламентом резолюции «Об исторической памяти и фальсификации истории», в которой осуждаются «попытки российских властей переписать историю, отрицая ответственность Советского Союза» за начало Второй мировой войны.
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Футбол
Укусивший соперника за пенис футболист отстранен на пять лет
В СМИ сообщили, что во Франции футболиста укусили прямо после матча. Соперник вцепился своей жертве ниже пояса.
Политика
Премьер Чехии: саммит ЕС не принесет договоренность о новом бюджете
Начинающийся в четверг саммит Евросоюза не принесет договоренность о бюджете на 2021-2027 годы из-за слишком большой разницы во взглядах отдельных стран на ныне предлагаемый проект бюджета, в котором отдается предпочтение интересам богатых государств, заявил в среду журналистам чешский премьер Андрей Бабиш.
Футбол
ЦСКА обыграл «Картахену» в контрольном матче
Армия и оружие
Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе
Кино
Шипенко объяснил успех фильма «Холоп»
Гаджеты
Google выпустила Android 11 для разработчиков
Компания Google неожиданно выпустила первую версию нового Android 11 с названием Developer Preview.
Футбол
Черышев остался в запасе «Валенсии» на первый матч с «Аталантой»
Полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев начнет на скамейке запасных первый матч 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов с итальянской "Аталантой", сообщается на сайте УЕФА.
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении
Композитор Игорь Крутой высказал мнение о том, кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае.
Шоу-бизнес
Бузова могла получить травмы после падения со сцены в Брянске
По предварительным данным, певица Ольга Бузова захотела прыгнуть в толпу со сцены, но ее никто не поймал.
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали возможную операцию Турции в Идлибе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в сирийском Идлибе возможную военную операцию Турции.
Футбол
«Лейпциг» на выезде победил «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов
Футболисты немецкого клуба "Лейпциг" оказались сильнее лондонского "Тоттенхэм Хотспур" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который прошел в Лондоне.
Экономика
Кудрин назвал сумму неизрасходованных средств федерального бюджета
Расходы федерального бюджета РФ в 2019 году в количестве 1,122 трлн рублей оказались неосвоенными, заявил 19 февраля журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Экономика
Кудрин назвал разумной покупку акций Сбербанка за счет средств ФНБ
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает разумным выкуп правительством пакета акций Сбербанка у Банка России за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Футбол
«Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Хэмом»
Экономика
Власти Италии обещают гражданам рост реальных доходов на 2,2%
В 2020 году реальные доходы граждан Италии вырастут в среднем на 2,2%, с таким прогнозом выступили в среду, 19 февраля, в министерстве экономики и финансов.
Политика
В Белом доме опровергли предложение Трампа о помиловании Ассанжа
С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции.
Общество
Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса
Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.
Общество
Россельхознадзор запретил ввоз посылок с деликатесами из Китая
Россельхознадзор выступил против ввоза на территорию РФ посылок с мясными деликатесами из Китая.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Сотникова перенесла операцию
Шоу-бизнес
39-летний Элайджа Вуд впервые стал отцом
О беременности Метте-Мари Конгсвед стало известно в июле 2019 года.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл прекратят королевские обязанности с апреля
Позднее в Букингемском дворце сообщили, что с весны 2020 года Гарри и Меган перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе, не уточнив даты.
Биатлон
Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира
Футбол
«Динамо» подтвердило переход Кардозу в «Тамбов» на правах аренды
Московский клуб подтвердил переход 25-летнего хавбека в «Тамбов» на правах аренды до конца сезона.
Технологии
Mail.ru Group готовится к запуску видеосервиса «Смотри Mail.ru»
Mail.ru Group планирует запуск специального сервиса «Смотри Mail.ru».
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Синди Кроуфорд опубликовала топлес-селфи
Девушка сделала топлес-селфи - снимок выложила в своем Instagram. На фото она запечатлена перед зеркалом в ванной.
Футбол
19-летний Эрлинг Холанн из «Боруссии» установил рекорд Лиги чемпионов
Лучший игрок матча «Боруссия» - «ПСЖ» (2:1) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Эрлинг Холанн установил необычный для турнира рекорд.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1%
Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Кино
Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон сериала станет последним
Режиссер комедийного сериала "Сваты" Андрей Яковлев в одном из интервью заявил, что седьмой сезон, скорее всего, станет последним.
Здоровье
Учёные прогнозируют эпидемию коронавируса в России
Первая волна обошла Россию стороной, однако вторая скорее затронет страну уже осенью.