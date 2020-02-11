Политика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме оценили резолюцию парламента Эстонии о роли СССР в войне

Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал RT принятие эстонским парламентом резолюции «Об исторической памяти и фальсификации истории», в которой осуждаются «попытки российских властей переписать историю, отрицая ответственность Советского Союза» за начало Второй мировой войны.
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Посол России назвал резолюцию парламента Эстонии по Второй мировой войне кощунством

ТАСС08:51

В Госдуме назвали несправедливой резолюцию Эстонии о роли СССР в войне

Известия13:26

В Госдуме оценили принятую в Эстонии резолюцию о роли СССР в войне

RT на русском12:45

Парламент Эстонии принял антироссийскую резолюцию по Второй мировой

РИА Новости09:57

Посол РФ назвал кощунством эстонскую резолюцию по Второй мировой войне

РЕН ТВ09:46

В Эстонии осудили позицию РФ по истории Второй мировой войны

Газета.Ru07:58

В Госдуме осудили позицию Эстонии по Второй мировой войне

Комсомольская правда13:44
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Происшествия

Двое сотрудников «Ростелекома» задержаны по делу о картельном сговоре

По версии следствия, на торгах по реализации программы «Цифровая экономика» в рамках нацпроекта «Информационная инфраструктура» в Воронеже девять компаний под покровительством топ-менеджеров «Ростелекома» осуществили картельный сговор на 800 млн рублей.
Известия 10:59
Происшествия

Вылечившегося от ОРВИ китайца убили в Курской области

С 13 по 17 февраля 2020 года китаец проходил лечение в Железногорской городской больнице № 2 с подозрением на ОРВИ, после чего вылечился и был выписан.
Вести.Ru 10:30
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Известия 07:05
Общество

Путин ответил петербурженке на вопрос о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости 06:49
Авто

Власти предложили увеличить бюджет программы по льготному кредитованию

Представитель Минпромторга подтвердил эту информацию РБК. Программа льготного автокредитования была запущена в начале прошлого года.
РБК 15:18
Кино

Умер актер из «Гладиатора» Джон Шрэпнел

DP.RU 13:47
Шоу-бизнес

Дочь Стивена Спилберга ушла в порноиндустрию

РЕН ТВ 13:37
Наука

В пещерном кладбище неандертальцев найдена новая «цветочная могила»

В известной пещере Шанидар, которая располагается на территории Ирака, ученые смогли найти новые останки неандертальца.
ToDay News Ufa 14:18
Технологии

ВМС США установят для военных целей самый мощный суперкомпьютер

ВМС США хотят использовать суперкомпьютер компании Cray для военных целей. Сведения предоставили в Минобороны.
Дни24 09:25
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова показали новорождённого сына

18 февраля у пары родился долгожданный сын, которого они назвали Давидом. Первым новостью поделился счастливый отец.
Газета Metro 02:02
Армия и оружие

Турция начала отвод своих сил от сирийского селения Телль-Тамер

Турецкая армия приступила к отводу своих войск, которые дислоцировались в районе сирийского приграничного населённого пункта Телль-Тамер.
News.ru 08:22
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости 08:56
Экономика

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Несмотря на рост, общий размер российского рынка в 2019 году составил чуть больше 1% от глобально рынка M & A и почти вдвое меньше рекордного уровня 2013 года, отмечает глава отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян.
РБК 00:07
Политика

Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ

Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Интерфакс вчера в 07:13
Авто

Показали новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

На прошлой неделе появились дизайнерские изображения нового УАЗ «Патриот», сделанные по размещенным в Роспатента документам и подробностям элементов «Русского Прадо».
Автоновости дня вчера в 08:00
Политика

В Конституции предлагают закрепить неприкосновенность экс-президентов

Неприкосновенность президента, завершившего исполнение полномочий, закрепить в конституции предлагает рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон государства, пишет РИА Новости.
Мой Брянск вчера в 04:16
Общество

Елизавета II запретила принцу Гарри использовать бренд Sussex Royal

Королева Великобритании Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри зарегистрировать свой товарный знак бренд Sussex Royal.
REGNUM 14:09
Армия и оружие

ВСУ покинули опорный пункт в Донбассе

РИА Новости 13:01
Экономика

ВВП Белоруссии ушёл «в минус» почти на 2%

Падение ВВП Белоруссии за январь составило 1,9% в сопоставимых ценах к уровню января прошлого года.
REGNUM 17 февраля в 14:13
Общество

В «Роскосмосе» высказались по поводу замены летящего на МКС экипажа

В «Роскосмосе» высказались по поводу практики замены летящего на Международную космическую станцию (МКС) экипажа.
RT на русском 14:05
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери под Петербургом сбежал по дороге в суд

Невский районный суд оставил без рассмотрения ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Толчина, подозреваемого в убийстве матери, так как мужчина сбежал по дороге в суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости 11:09
Футбол

ЦСКА объявил состав на матч с «Картахеной»

ЦСКА представил стартовый состав на товарищеский матч с испанским клубом «Картахена», который пройдёт сегодня, 19 февраля.
Чемпионат 13:45
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Интерфакс 09:24
Гаджеты

LG представила три среднебюджетных смартфона LG K61, LG K51S и LG K41S

Южнокорейская компания LG сегодня анонсировала три новых смартфона среднего класса LG K61, LG K51S и LG K41S.
Ридус вчера в 09:49
Интернет

Мобильное приложение «ВКонтакте» получило новый дизайн

Astera 12:03
Музыка

Снявшихся в порноклипе Линдеманна россиянок рассекретили в Сети

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Piter.tv 02:43
Шоу-бизнес

Алла Пугачева ответила на критику Михаила Муромова

Народная артистка СССР Алла Пугачева в резкой форме ответила певцу Михаилу Муромову на критику в свой адрес, назвав его неудачником.
Газета.Ru вчера в 12:49
Шоу-бизнес

Бывший муж Эвелины Бледанс женился и снова стал отцом

Бывший муж известной российской ведущей и актрисы Эвелины Бледанс Александр Семин женился и уже успел во второй раз стать отцом.
Актуальные Новости вчера в 15:00
Шоу-бизнес

Алсу призналась, что покупала голоса для дочери в шоу «Голос»

Алсу призналась в интервью, что помогала дочери победить в шоу и покупала голоса.
Экспресс газета 05:36
Экономика

Цена золота достигла семилетнего максимума

Стоимость золота поднялась выше $1600 за тройскую унцию и достигла максимума с начала 2013 года, свидетельствуют данные торгов.
ТАСС 12:35
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