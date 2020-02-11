Политика
RT на русскомВ Госдуме оценили резолюцию парламента Эстонии о роли СССР в войне
Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал RT принятие эстонским парламентом резолюции «Об исторической памяти и фальсификации истории», в которой осуждаются «попытки российских властей переписать историю, отрицая ответственность Советского Союза» за начало Второй мировой войны.
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Происшествия
Двое сотрудников «Ростелекома» задержаны по делу о картельном сговоре
По версии следствия, на торгах по реализации программы «Цифровая экономика» в рамках нацпроекта «Информационная инфраструктура» в Воронеже девять компаний под покровительством топ-менеджеров «Ростелекома» осуществили картельный сговор на 800 млн рублей.
Происшествия
Вылечившегося от ОРВИ китайца убили в Курской области
С 13 по 17 февраля 2020 года китаец проходил лечение в Железногорской городской больнице № 2 с подозрением на ОРВИ, после чего вылечился и был выписан.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Авто
Власти предложили увеличить бюджет программы по льготному кредитованию
Представитель Минпромторга подтвердил эту информацию РБК. Программа льготного автокредитования была запущена в начале прошлого года.
Кино
Умер актер из «Гладиатора» Джон Шрэпнел
Наука
В пещерном кладбище неандертальцев найдена новая «цветочная могила»
В известной пещере Шанидар, которая располагается на территории Ирака, ученые смогли найти новые останки неандертальца.
Технологии
ВМС США установят для военных целей самый мощный суперкомпьютер
ВМС США хотят использовать суперкомпьютер компании Cray для военных целей. Сведения предоставили в Минобороны.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова показали новорождённого сына
18 февраля у пары родился долгожданный сын, которого они назвали Давидом. Первым новостью поделился счастливый отец.
Армия и оружие
Турция начала отвод своих сил от сирийского селения Телль-Тамер
Турецкая армия приступила к отводу своих войск, которые дислоцировались в районе сирийского приграничного населённого пункта Телль-Тамер.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Экономика
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Несмотря на рост, общий размер российского рынка в 2019 году составил чуть больше 1% от глобально рынка M & A и почти вдвое меньше рекордного уровня 2013 года, отмечает глава отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян.
Политика
Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ
Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Авто
Показали новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
На прошлой неделе появились дизайнерские изображения нового УАЗ «Патриот», сделанные по размещенным в Роспатента документам и подробностям элементов «Русского Прадо».
Политика
В Конституции предлагают закрепить неприкосновенность экс-президентов
Неприкосновенность президента, завершившего исполнение полномочий, закрепить в конституции предлагает рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон государства, пишет РИА Новости.
Общество
Елизавета II запретила принцу Гарри использовать бренд Sussex Royal
Королева Великобритании Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри зарегистрировать свой товарный знак бренд Sussex Royal.
Армия и оружие
ВСУ покинули опорный пункт в Донбассе
Экономика
ВВП Белоруссии ушёл «в минус» почти на 2%
Падение ВВП Белоруссии за январь составило 1,9% в сопоставимых ценах к уровню января прошлого года.
Общество
В «Роскосмосе» высказались по поводу замены летящего на МКС экипажа
В «Роскосмосе» высказались по поводу практики замены летящего на Международную космическую станцию (МКС) экипажа.
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери под Петербургом сбежал по дороге в суд
Невский районный суд оставил без рассмотрения ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Толчина, подозреваемого в убийстве матери, так как мужчина сбежал по дороге в суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
Футбол
ЦСКА объявил состав на матч с «Картахеной»
ЦСКА представил стартовый состав на товарищеский матч с испанским клубом «Картахена», который пройдёт сегодня, 19 февраля.
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Гаджеты
LG представила три среднебюджетных смартфона LG K61, LG K51S и LG K41S
Южнокорейская компания LG сегодня анонсировала три новых смартфона среднего класса LG K61, LG K51S и LG K41S.
Музыка
Снявшихся в порноклипе Линдеманна россиянок рассекретили в Сети
Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева ответила на критику Михаила Муромова
Народная артистка СССР Алла Пугачева в резкой форме ответила певцу Михаилу Муромову на критику в свой адрес, назвав его неудачником.
Шоу-бизнес
Бывший муж Эвелины Бледанс женился и снова стал отцом
Бывший муж известной российской ведущей и актрисы Эвелины Бледанс Александр Семин женился и уже успел во второй раз стать отцом.
Шоу-бизнес
Алсу призналась, что покупала голоса для дочери в шоу «Голос»
Алсу призналась в интервью, что помогала дочери победить в шоу и покупала голоса.
Экономика
Цена золота достигла семилетнего максимума
Стоимость золота поднялась выше $1600 за тройскую унцию и достигла максимума с начала 2013 года, свидетельствуют данные торгов.