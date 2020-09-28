Кудрин спрогнозировал цену не ниже $40 за баррель нефти до конца года

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что цены на нефть до конца года не будут ниже $40 за баррель, так как страны будут вводить меньше ограничений при второй волне пандемии коронавируса.