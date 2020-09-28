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REGNUM
REGNUM

В Госдуме оценили шулерство в новом расчете МРОТ

Москва, 28 сентября 2020, 09:48 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов назвал новую методику расчета МРОТ «шулерским трюком с целью узаконить отсутствие реальной борьбы с бедностью в стране», передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Миронов счел новую методику расчета МРОТ сомнительной

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов назвал сомнительной предлагаемую новую методику расчета минимального размера оплаты труда, отметив, что из-за нее МРОТ в 2021 вместо минимально необходимого трехкратного роста поднимется всего на 5,5%.
РИА Новости04:07
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Царьград

Депутат раскрыл «шулерский трюк» Минтруда: «Цель - узаконить отсутствие борьбы с бедностью»

Царьград07:29
REGNUM

В Госдуме оценили шулерство в новом расчете МРОТ

REGNUM02:48
Дума ТВ

Миронов высказал сомнения по поводу новой методики расчета МРОТ

Дума ТВ05:34
News.ru

Миронов назвал сомнительной новую методику расчёта МРОТ

News.ru04:37
Pravda.Ru

Сергей Миронов назвал новую методику расчёта МРОТ сомнительной

Pravda.Ru06:19
Вести - Амурская область

Минимальный размер оплаты труда к 2025 году может увеличиться до 16 044 рублей

Вести - Амурская область21:17
ВОмске

Итоги недели с Олегом Роем

ВОмскевчера в 12:17

Сына иркутского экс-губернатора задержали по делу о крупном хищении

Депутата Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
РИА Новости22:51
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Губернатор призвал подготовить новые меры для борьбы с коронавирусом

Андрей Бочаров поручил профильным подразделениям администрации проанализировать принятые меры против коронавируса и подготовить новые, а также повысить эффективность лечения при помощи современных методов и препаратов.
Крестьянская жизнь08:54
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Ефремов в жалобе на приговор заявил о давлении на него Пашаева

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
BFM.ru06:47
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Карабах заявил, что Азербайджан потерял в бою десять танков

"На юго-восточном направлении линии соприкосновения противник предпринял танковую атаку, но, столкнувшись с упорным сопротивлением подразделений Армии обороны (Карабаха – Прим. ред.), потерял в танковом бою десять единиц бронетехники", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
РИА Новости09:43
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Студия Hangar 13 выпустила ремейк Mafia: Definitive Edition

Выпуск Mafia: Definitive Edition завершает полную Mafia: Trilogy, коллекцию, содержащую единственную интерактивную развлекательную серию, которая позволяет игрокам жить жизнью гангстера в трех разных эпохах организованной преступности в Америке.
Astera25 сентября в 14:00
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Кремль призвал к политическому решению ситуации в Нагорном Карабахе

Москва призывает незамедлительно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и перевести процесс в политико-дипломатическое русло, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
РИА Новости06:18
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Пашинян рассказал о просьбе Алиева по Карабаху в 2018 году

Премьер Армении Никол Пашинян заявил в интервью Общественному телевидению Армении, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в сентябре 2018 года сам обратился к нему с просьбой о сохранении перемирия на линии соприкосновения в Карабахе.
РИА Новости09:48
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Кудрин спрогнозировал цену не ниже $40 за баррель нефти до конца года

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что цены на нефть до конца года не будут ниже $40 за баррель, так как страны будут вводить меньше ограничений при второй волне пандемии коронавируса.
Известия03:18
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Ученые нашли связь между бессонницей и преждевременным слабоумием

Ученые Медицинского колледжа Университета штата Пенсильвания выяснили, что бессонница и короткий, менее 6 часов в сутки, сон способны привести к развитию стойких когнитивных нарушений, вплоть до слабоумия.
Летидор09:10

Роспотребнадзор сообщил об ослаблении коронавируса в России

Коронавирус в России ослабевает по мере распространения, также коек для инфекционных больных достаточно много, поэтому пессимистичного сценария уже не ожидается, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Народные новости09:30
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