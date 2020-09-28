В Госдуме оценили шулерство в новом расчете МРОТ
Москва, 28 сентября 2020, 09:48 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов назвал новую методику расчета МРОТ «шулерским трюком с целью узаконить отсутствие реальной борьбы с бедностью в стране», передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.В источнике
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Миронов счел новую методику расчета МРОТ сомнительной
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов назвал сомнительной предлагаемую новую методику расчета минимального размера оплаты труда, отметив, что из-за нее МРОТ в 2021 вместо минимально необходимого трехкратного роста поднимется всего на 5,5%.
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