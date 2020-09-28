Магомедов обвинил главу совета директоров FESCO в рейдерском захвате

Бизнесмену принадлежит 32,5% FESCO и за попыткой захвата, по его словам, стоят те самые люди, кого сам Магомедов когда-то назначил в совет директоров компании, в том числе нынешняя глава совета Лейла Маммедзаде.