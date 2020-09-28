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REGNUM
REGNUM

В Госдуме оценили шулерство в новом расчете МРОТ

Москва, 28 сентября 2020, 09:48 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов назвал новую методику расчета МРОТ «шулерским трюком с целью узаконить отсутствие реальной борьбы с бедностью в стране», передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Миронов счел новую методику расчета МРОТ сомнительной

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов назвал сомнительной предлагаемую новую методику расчета минимального размера оплаты труда, отметив, что из-за нее МРОТ в 2021 вместо минимально необходимого трехкратного роста поднимется всего на 5,5%.
РИА Новости04:07
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REGNUM

В Госдуме оценили шулерство в новом расчете МРОТ

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Pravda.Ru

Сергей Миронов назвал новую методику расчёта МРОТ сомнительной

Pravda.Ru06:19
Дума ТВ

Миронов высказал сомнения по поводу новой методики расчета МРОТ

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Миронов назвал сомнительной новую методику расчёта МРОТ

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Царьград

Депутат раскрыл «шулерский трюк» Минтруда: «Цель - узаконить отсутствие борьбы с бедностью»

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Минимальный размер оплаты труда к 2025 году может увеличиться до 16 044 рублей

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Итоги недели с Олегом Роем

ВОмскевчера в 12:17

Ефремов в жалобе на приговор заявил о давлении на него Пашаева

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
Ефремов в жалобе на приговор заявил о давлении на него Пашаева
BFM.ru06:47
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Магомедов обвинил главу совета директоров FESCO в рейдерском захвате

Бизнесмену принадлежит 32,5% FESCO и за попыткой захвата, по его словам, стоят те самые люди, кого сам Магомедов когда-то назначил в совет директоров компании, в том числе нынешняя глава совета Лейла Маммедзаде.
РБК08:29

Карабах заявил, что Азербайджан потерял в бою десять танков

"На юго-восточном направлении линии соприкосновения противник предпринял танковую атаку, но, столкнувшись с упорным сопротивлением подразделений Армии обороны (Карабаха – Прим. ред.), потерял в танковом бою десять единиц бронетехники", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
РИА Новости09:43
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Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич уехала в Германию, это не связано с уголовным делом, возбужденным в отношении совета, сообщили в понедельник белорусские СМИ со ссылкой на помощницу Алексиевич.
Интерфакс07:12
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МИД Польши предложил альтернативу санкциям ЕС против Белоруссии

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что если страны Евросоюза не смогут согласовать санкции против белорусских официальных лиц, соседние регионы должны рассмотреть введение национальных ограничительных мер в отношении республики.
RT на русском08:59
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Ахмед Алибеков: Нужно организовать «теплую» встречу Хацкевичу и Шацких, с которыми я работал в «Динамо»

Напомним, уроженец Запорожья Алибеков выступает за «Уфу» на правах аренды из киевского «Динамо», а наставником «Ротора» является как раз экс-тренер киевлян Александр Хацкевич.
Bookmaker-ratings.ru09:47