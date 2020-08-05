Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

В Госдуме оценили слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

Ничего страшного в адрес России президент Белоруссии Александр Лукашенко не сказал. Такое мнение, как сообщает РБК, выразил глава комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Калашников, комментируя заявление белорусского лидера, сделанное им во время его обращения к нации.В источнике
С чего всё началось
РБК

В Госдуме ответили на слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

Из-за отмены рейсов авиакомпаний "Аэрофлот" и "Белавиа", если наблюдатели и отправятся в Белоруссию, то поедут на автомобилях. Первый зампред думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий назвал заявление Лукашенко некорректным, однако считает, что не стоит на него реагировать.
РБКвчера в 09:08
Подробнее о событии
Газета.Ru

В Госдуме прокомментировали заявление Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

Газета.Ru22:40
REGNUM

В Госдуме оценили заявление Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

REGNUM20:20
Lenta.ru

В Госдуме ответили на слова Лукашенко о пожаре «до Владивостока»

Lenta.ru22:02
РИА Новости

В Госдуме оценили слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

РИА Новости21:41
Московский Комсомолец

Депутат Госдумы прокомментировал слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

Московский Комсомолец22:29
PrimaMedia.ru

В Госдуме оценили заявления президента Белоруссии о «пожаре до Владивостока»

PrimaMedia.ru20:18
РБК

В Госдуме ответили на слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

РБКвчера в 09:08
Реклама
Реклама

Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости02:21
124
Реклама

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.
РБК02:30
2

Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных

Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБКвчера в 05:52
953
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Число больных коронавирусом в Кузбассе превысило 4 тысячи

Новые инфицирования зафиксированы в Кемерове (26), Новокузнецке (19), Междуреченске (16), Киселевске (12), Промышленновском МО (4), Юрге (3), Мысках (3), Таштагольском МР (3), Осинниках (2), Прокопьевске (2), Гурьевском МО (2), Кемеровском МО (2), Прокопьевском МО (1), Юргинском МО (1), Яшкинском МР (1). На 5 августа в Кузбассе у 4 062 человек подтвержден коронавирус.
Kursk.com02:09
27

Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил состояние отношений республики с Россией в своем предвыборном послании, опубликованном в государственной газете «Звезда» во вторник, 4 августа.
Страна Советов on-lineвчера в 13:10
2,1K
Реклама

Кандидат в президенты Белоруссии допустил отмену выборов властями

Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев считает, что власти страны могут использовать историю с задержанием под Минском более 30 россиян для введения чрезвычайного положения в стране и отмены выборов.
РИА Новости03:15
Реклама
Реклама