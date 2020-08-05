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Ничего страшного в адрес России президент Белоруссии Александр Лукашенко не сказал. Такое мнение, как сообщает РБК, выразил глава комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Калашников, комментируя заявление белорусского лидера, сделанное им во время его обращения к нации.В источнике
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В Госдуме ответили на слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
Из-за отмены рейсов авиакомпаний "Аэрофлот" и "Белавиа", если наблюдатели и отправятся в Белоруссию, то поедут на автомобилях. Первый зампред думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий назвал заявление Лукашенко некорректным, однако считает, что не стоит на него реагировать.
РБКвчера в 09:08
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Депутат Госдумы прокомментировал слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
Московский Комсомолец22:29