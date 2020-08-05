Политика
РИА НовостиВ Госдуме оценили слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
Ничего страшного в адрес России президент Белоруссии Александр Лукашенко не сказал. Такое мнение, как сообщает РБК, выразил глава комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Калашников, комментируя заявление белорусского лидера, сделанное им во время его обращения к нации.
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с чего всё началось
Из-за отмены рейсов авиакомпаний "Аэрофлот" и "Белавиа", если наблюдатели и отправятся в Белоруссию, то поедут на автомобилях. Первый зампред думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий назвал заявление Лукашенко некорректным, однако считает, что не стоит на него реагировать.РБКвчера в 09:08
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Депутат Госдумы прокомментировал слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
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В Госдуме оценили заявления президента Белоруссии о «пожаре до Владивостока»
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