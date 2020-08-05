"Пожар до Владивостока" Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту во вторник заявил, что если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится "пожар до Владивостока".

В Госдуме оценили слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

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