Политика
РИА НовостиВ Госдуме оценили слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
"Пожар до Владивостока" Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту во вторник заявил, что если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится "пожар до Владивостока".
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В Госдуме оценили заявления президента Белоруссии о «пожаре до Владивостока»
PrimaMedia.ruвчера в 20:18
Депутат Госдумы прокомментировал слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
Московский Комсомолецвчера в 22:29
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Происшествия
Число погибших при взрыве в порту Бейрута увеличилось до 78 человек
РБК вчера в 19:55
Шоу-бизнес
Прилучный изменял Муцениеце с двумя известными актрисами одновременно
Знаменитый российский актер Павел Прилучный, будучи еще в браке с Агатой Муцениеце, изменял ей с двумя любовницами.
Политическая Экспертиза вчера в 05:54
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com вчера в 14:49
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Футбол
Мирзов подарил одежду Кокорину: видео
Пресс-служба красно-белых в Twitter опубликовала забавное видео, на котором нападающие Александр Кокорин и Резиуан Мирзов в шутливой манере обнимаются, после чего новичку клуба предлагают примерить предмет одежды.
Газета.Ru вчера в 16:59
Политика
Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии
"Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику", - заявил Лукашенко Александр дополнительно рассказал о реформах, которые необходимо провести в стране.
CT news вчера в 19:32
Интернет
Google объявил о закрытии Play Music в октябре
Сервис Play Music компании Google будет закрыт для пользователей из Новой Зеландии и Австралии с сентября, а для пользователей в остальных странах с октября 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы компании, опубликованном 4 августа на официальном блоге платформы YouTube.
ИА Красная Весна вчера в 17:29
Здоровье
Саратовская область готовится ко второму этапу снятия ограничений
Напомним, чтобы перейти ко второму этапу снятия ограничений, необходимо чтобы в Саратовской области установились три показателя: коэффициент распространения коронавируса, количество свободных больничных коек и охват тестирования.
АиФ Саратов вчера в 12:31
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Известия вчера в 22:20
Происшествия
В Новосибирской области скончались ещё пять пациентов с коронавирусом
Новосибирск, 4 августа 2020, 07:16 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 4 августа, за прошедшие сутки выявлено 95 новых случаев заражения коронавирусом, 102 человека выписаны.
REGNUM вчера в 00:16
Кино
Фильм «Мулан» выйдет на Disney+ 4 сентября
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Райан Рейнольдс рассказал о переходе из Marvel в DC. Актер прокомментировал нашумевшие слухи.
ГЛАС.RU вчера в 21:33
Общество
С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты «Протон-М»
По данным газеты "Ведомости", речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты.
РИА Новости вчера в 20:04
Общество
Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну
Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия вчера в 04:59
Политика
Президент Молдавии Додон прибыл с рабочим визитом в Москву
REGNUM вчера в 04:29
Авто
«Супер-Авто» начинает выпускать силовые бамперы для Lada 4x4
С сентября тольяттинская компания «Супер-Авто» начнёт производить комплекты силовых бамперов для внедорожника Lada 4х4.
Тарантас Ньюс 03 августа в 04:48
Футбол
Андрей Аршавин стал директором в ФК «Зенит»
CT news 03 августа в 06:51
Общество
МВД уточнило механизм исчисления срока наказания водителей
Ведомство предложило скорректировать ст. 4.6 КоАП РФ с целью уточнения механизма исчисления срока, в течение которого водитель, совершивший повторное правонарушение, привлекается к усиленной ответственности.
Quto.ru вчера в 04:01
Шоу-бизнес
Памела Андерсон похвасталась архивным откровенным фото
Московский Комсомолец 00:13
Шоу-бизнес
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru вчера в 11:23
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новости вчера в 19:58
Происшествия
Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда
REGNUM вчера в 04:23
Армия и оружие
Россия вытеснила корабли НАТО из зоны учений в Черном море
Москва получила преимущество перед Североатлантическим альянсом (НАТО), завершив строительство газопровода «Турецкий поток».
Вести Крым вчера в 09:51
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Наталья Подольская и Владимир Пресняков пока не дают никаких комментариев.
Evo-rus.com вчера в 09:24
Политика
Константин Муренин отмечает юбилей
Сегодня член совета при губернаторе Саратовской области по экономическому развитию Константин Муренин отмечает день рождения.
Взгляд-инфо 00:00
Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК вчера в 05:52
Политика
Глава Хабаровского края Дегтярев не собирается повышать себе зарплату
Президент РФ Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке губернатора Хабаровского края Фургала в связи с утратой доверия.
ТАСС вчера в 22:42
Армия и оружие
Пентагон назвал разработку крылатых ракет мерой по сдерживанию России
Разработка и развертывание американской ядерной крылатой ракеты морского базирования крайне важны для сдерживания России, говорится в сообщении на сайте Пентагона.
Коммерсантъ вчера в 13:38
Общество
Уральский депутат задекларировал четыре копейки годового дохода
Депутат Законодательного собрания Свердловской области Илья Гаффнер, в 2015 году предложивший жителям России меньше есть во время кризиса, в 2019 году заработал четыре копейки.
UfaTime.ru вчера в 21:38
Происшествия
СМИ узнали об отставке начальника следственного управления ФСБ
Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов покидает свой пост.
РБК вчера в 20:57
Общество
В Севастополе 11 выпускников набрали на ЕГЭ 100 баллов
Всего в Севастополе в основную волну ЕГЭ-2020 сдали экзамены 2 тысячи 471 человек, в том числе 2 тысячи 202 выпускника текущего года.
REGNUM вчера в 07:00