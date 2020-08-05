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Ничего страшного в адрес России президент Белоруссии Александр Лукашенко не сказал. Такое мнение, как сообщает РБК, выразил глава комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Калашников, комментируя заявление белорусского лидера, сделанное им во время его обращения к нации.В источнике
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Депутат Госдумы прокомментировал слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
Московский Комсомолец22:29