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РИА Новости
РИА Новости

В Госдуме оценили слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

Ничего страшного в адрес России президент Белоруссии Александр Лукашенко не сказал. Такое мнение, как сообщает РБК, выразил глава комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Калашников, комментируя заявление белорусского лидера, сделанное им во время его обращения к нации.В источнике
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PrimaMedia.ru

В Госдуме оценили заявления президента Белоруссии о «пожаре до Владивостока»

PrimaMedia.ru20:18
Московский Комсомолец

Депутат Госдумы прокомментировал слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

Московский Комсомолец22:29
РЕН ТВ

В Госдуме оценили заявление Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

РЕН ТВ22:22
Lenta.ru

В Госдуме ответили на слова Лукашенко о пожаре «до Владивостока»

Lenta.ru22:02
Газета.Ru

В Госдуме прокомментировали заявление Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

Газета.Ru22:40
РБК

В Госдуме ответили на слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

РБКвчера в 09:08
URA.Ru

Лукашенко пригрозил России. «Будет полыхать Владивостока»

URA.Ruвчера в 06:44
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В ОП предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%.
РБК01:55
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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новости19:58
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«Каролина» выиграла у «Рейнджерс» благодаря хет-трику Свечникова

Благодаря тройному попаданию шайбы в ворота противника, россиянин смог принести победу своей команде и заработать сравнение с легендарным хоккеистом Уэйном Гретцки, прославившимся аналогичным хет-триком.
CT newsвчера в 11:22
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Китай и США планируют обсудить итоги торговой сделки 15 августа

Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ намерены обсудить ход выполнения соглашения по первой фазе торговой сделки 15 августа, пишет The Wall Street Journal.
Аргументы и Факты19:32
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На границе России и Казахстана произошли драки с участием мигрантов

Столкновение мигрантов с правоохранителями на российско-казахстанской границе на территории Самарской области произошло без участия Росгвардии, заявили во вторник в пресс-службе Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.
РИА Новостивчера в 15:01
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Какие функции будут у новых электросчетчиков

По словам Маневича, новые приборы учета позволят внедрить дополнительные сервисы для потребителей и обеспечат возможность более легкой интеграции в сеть возобновляемых источников генерации и микрогенерации.
Вечерний Магадан19:12
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