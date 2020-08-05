Политика
CT newsВ Госдуме оценили слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
По словам лидера Белоруссии, Россию может охватить "пожар до Владивостока", но глава думского комитета считает, что это лишь метафора, в действительности никаких угроз в адрес России Лукашенко сделано не было.
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с чего всё началось
Из-за отмены рейсов авиакомпаний "Аэрофлот" и "Белавиа", если наблюдатели и отправятся в Белоруссию, то поедут на автомобилях. Первый зампред думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий назвал заявление Лукашенко некорректным, однако считает, что не стоит на него реагировать.РБКвчера в 09:08
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Депутат Госдумы прокомментировал слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
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В Госдуме оценили заявления президента Белоруссии о «пожаре до Владивостока»
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