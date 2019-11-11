Президент хотел убедиться, что Владимир Путин не сможет причинить страдания народу Украины, поэтому мы предоставили оборонительные системы вооружения народу Украины. Предыдущая администрация решила так не делать, они дали одеяла. Мы дали настоящее оружие, чтобы они могли сражаться против русских.

Депутат Александр Шерин назвал слова госсекретаря США Майка Помпео о военной помощи Украине вседозволенностью. Ранее Помпео заявил, что Вашингтон дал Киеву оружие, "чтобы они могли сражаться с русскими".

В Госдуме оценили слова Помпео об оружии для «борьбы с русскими»

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