Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме оценили слова депутата бундестага о Крыме

Слова депутата бундестага Антона Фризена о том, что Крым останется российским, не удивляют никого в России и наносят удар по информационной кампании на Западе, показывая, что у европейских политиков нет общей позиции по "крымскому вопросу", считает депутат Госдумы от Севастополя ("Единая Россия") Дмитрий Белик.
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с чего всё началось

Депутат бундестага убежден, что Крым останется российским

Депутат бундестага Антон Фризен ("Альтернатива для Германии") заявил в интервью РИА Новости, что, по его мнению, санкции, введенные ЕС против России в связи с ситуацией вокруг Крыма и на востоке Украины, не могут привести к изменению в статусе Крыма, который "останется российским, это реальное положение дел".
РИА Новостивчера в 19:21

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В Госдуме оценили слова депутата бундестага о Крыме

РИА Новости05:06

Депутат бундестага признал Крым российским

Газета.Ru03:31

Депутат бундестага заявил о российском Крыме

РБКвчера в 21:25

Депутат бундестага: Крым останется российским

RT на русском00:48

Депутат бундестага назвал Крым российским

URA.Ruвчера в 22:41

В Совфеде отреагировали на заявление депутата бундестага о российском Крыме

ФАН02:41

В парламенте Германии заявили о том, что Крым останется российским

REGNUMвчера в 20:16
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:22, Ашберн
Происшествия

В Перми суд отправил в психбольницу женщину, уморившую дочь голодом

РИА Новости 02:18
Происшествия

Выпавшая из окна с детьми москвичка оставила предсмертную записку

В московской квартире, из окна которой утром 11 ноября выпала женщина с двумя детьми, нашли предсмертную записку.
Известия 03:34
Общество

Сестры Кардашьян вышли в свет в откровенных нарядах

Сестры Кардашьян появились на 45-й церемонии вручения премии People’s Choice Awards 2019 в откровенной одежде.
Lenta.ru 02:44
Происшествия

Движение на Кольцевой линии московского метро восстановлено

Движении поездов на Кольцевой линии московского метро, прерванное ранее из-за падения человека на пути, восстановлено.
ТАСС 05:00
Общество

Вице-мэр по дорожному хозяйству Челябинска отправлен в отставку

Заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников написал заявление об уходе.
Российская газета 03:25
Экономика

Операторы отрицают повышение тарифов на сотовую связь в 2020 году

В «МегаФоне» от комментария отказались. О том, что цены могут вырасти, ранее сообщила газета «Известия» со ссылкой на опрошенных аналитиков.
Коммерсантъ 04:03
Политика

Путин указал на воровство при строительстве космодрома Восточный

Президент России Владимир Путин указал на беспорядок при строительстве космодрома Восточный.
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Экономика

Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора

Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), номер два в российском списке Forbes Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли контролируемой им иностранной компании — кипрской Fletcher Group Holdings, выяснил РБК.
РБК 04:54
Происшествия

Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине

На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Газета.Ru вчера в 18:58
Политика

МИД России отреагировал на госпереворот в Боливии

МИД призвало политические силы в Боливии прийти к здравомыслию и ответственности, урегулировать сложившуюся в стране ситуацию конституционным путем ради сохранения мира и спокойствия.
Газета.Ru 05:05
Общество

Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова

Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.
РБК вчера в 15:42
Политика

РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Политика

The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России

Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.
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Футбол

«Рубин» оценил удаление Александра Зуева лайком в исполнении судьи

Казанский репортер вчера в 05:38
Общество

ЦБ предупредил банки об атаках через Систему быстрых платежей

Центробанк выявил «иные» компьютерные атаки на клиентов банков в Системе быстрых платежей (СБП).
Ведомости 00:01
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк ответила Разину о состоянии актрисы

Семья актрисы Анастасии Заворотнюк поблагодарила продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина за его обеспокоенность здоровьем звезды.
Газета.Ru 04:40
Политика

Путин призвал членов правительства срочно сделать прививки от гриппа

Только трое среди членов правительства и руководства администрации Путина сделали прививки от гриппа.
Ведомости 04:12
Происшествия

В Москве задержан гражданин Австрии за изнасилование школьницы

В Москве правоохранительные органы задержали гражданина Австрии за изнасилование 15-летней школьницы.
Газета.Ru 03:35
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

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2% россиян полностью отказались от наличных

Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).
РБК вчера в 23:00
Общество

Знаки зодиака, которые выйдут замуж в декабре

Если Близнецы не выйдут замуж, то точно дождутся определенности от мужчины, который долгое время мучает ожиданиями.
Lisa.ru вчера в 22:45
Политика

Турция начала высылку террористов ИГ в Европу и США

Ранее на прошлой неделе Сойлу предупреждал, что Турция отправит пленных боевиков ИГ обратно в Европу - в те места, откуда они приехали на Ближний Восток.
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Происшествия

Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок

Lenta.ru вчера в 21:23
Политика

Представители «Нацкорпуса» перекрыли трассу в Одесской области

Украина.ру 04:49
Шоу-бизнес

Рудковская заявила о расставании с Плющенко

Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.
ТВ Центр вчера в 11:11
Происшествия

В правительстве Оренбургской области опровергли информацию об обысках

Сотрудники правоохранительных органов работают с архивными документами в здании Дома советов в Оренбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области, опровергнув информацию об обысках в одном из министерств региона, распространенную местными СМИ.
ТАСС 04:59
Происшествия

В Петербурге суд приостановил работу столовой «Ленты» после отравления

Суд приостановил работу столовой ООО "Лента" в Петербурге на 37 суток после отравления сотрудников, сообщает пресс-служба городских судов.
РИА Новости 03:40
Политика

Путин поддержал распространение налога для самозанятых

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Правительства поддержал предложение о распространении налогового режима для самозанятых.
Парламентская газета 04:08
Общество

Мантуров: каждая пятая АЗС в России в 2019 году недоливала бензин

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что по итогам проверок АЗС в стране был обнаружен недолив топлива в 20% случаев.
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Происшествия

Таксист изнасиловал россиянку в инвалидном кресле за отмену вызова

В Санкт-Петербурге таксист изнасиловал девушку в инвалидной коляске, которая вызвала такси, но передумала ехать.
Lenta.ru 03:07
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