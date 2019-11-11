Политика
РИА НовостиВ Госдуме оценили слова депутата бундестага о Крыме
Слова депутата бундестага Антона Фризена о том, что Крым останется российским, не удивляют никого в России и наносят удар по информационной кампании на Западе, показывая, что у европейских политиков нет общей позиции по "крымскому вопросу", считает депутат Госдумы от Севастополя ("Единая Россия") Дмитрий Белик.
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с чего всё началось
Депутат бундестага Антон Фризен ("Альтернатива для Германии") заявил в интервью РИА Новости, что, по его мнению, санкции, введенные ЕС против России в связи с ситуацией вокруг Крыма и на востоке Украины, не могут привести к изменению в статусе Крыма, который "останется российским, это реальное положение дел".РИА Новостивчера в 19:21
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Происшествия
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Lenta.ru 02:44
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Движении поездов на Кольцевой линии московского метро, прерванное ранее из-за падения человека на пути, восстановлено.
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Заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников написал заявление об уходе.
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Происшествия
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Газета.Ru вчера в 18:58
Политика
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РБК вчера в 15:42
Политика
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В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Политика
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Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.
RT на русском вчера в 20:55
Футбол
«Рубин» оценил удаление Александра Зуева лайком в исполнении судьи
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Общество
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Центробанк выявил «иные» компьютерные атаки на клиентов банков в Системе быстрых платежей (СБП).
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Газета.Ru 04:40
Политика
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Только трое среди членов правительства и руководства администрации Путина сделали прививки от гриппа.
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В Москве правоохранительные органы задержали гражданина Австрии за изнасилование 15-летней школьницы.
Газета.Ru 03:35
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Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).
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Если Близнецы не выйдут замуж, то точно дождутся определенности от мужчины, который долгое время мучает ожиданиями.
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Сотрудники правоохранительных органов работают с архивными документами в здании Дома советов в Оренбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области, опровергнув информацию об обысках в одном из министерств региона, распространенную местными СМИ.
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В Петербурге суд приостановил работу столовой «Ленты» после отравления
Суд приостановил работу столовой ООО "Лента" в Петербурге на 37 суток после отравления сотрудников, сообщает пресс-служба городских судов.
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Мантуров: каждая пятая АЗС в России в 2019 году недоливала бензин
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Таксист изнасиловал россиянку в инвалидном кресле за отмену вызова
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