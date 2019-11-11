Политика
Krym.NewsДепутат бундестага считает Крым российским
Депутат бундестага Антон Фризен ( партия "Альтернатива для Германии") заявил, что Крым являлся и является российским, и никакие санкции, введенные Евросоюзом в отношении России, не повлияют на его статус.
Читать в источнике
Оценить66
с чего всё началось
Депутат бундестага Антон Фризен ("Альтернатива для Германии") заявил в интервью РИА Новости, что, по его мнению, санкции, введенные ЕС против России в связи с ситуацией вокруг Крыма и на востоке Украины, не могут привести к изменению в статусе Крыма, который "останется российским, это реальное положение дел".РИА Новостивчера в 19:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 08:30, Ашберн
Происшествия
В Петербурге нашли возможные останки убитой студентки СПбГУ
В понедельник, 11 ноября, в Санкт-Петербурге водолазы обнаружили белый мешок, в котором могут находиться части тела убитой студентки СПБГУ.
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь
В 2020 году стоимость услуг сотовых операторов может повыситься минимум на 10 процентов.
Шоу-бизнес
Рудковская отказалась комментировать расставание с Плющенко
Известная российская телеведущая и продюсер Яна Рудковская отказалась отвечать на вопросы журналистов о том, действительно ли в отношениях с фигуристом Евгением Плющенко есть серьезные разногласия.
Общество
Основатель «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
В Стамбуле найден мертвым основатель некоммерческой организации Mayday Rescue и бывший сотрудник британской разведки Ми-6 Джеймс Ле Мезюрье.
Политика
Песков оценил данные о недвижимости Асада в «Москва-Сити»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о том, имеется ли у президента Сирии Башара Асада недвижимость на территории "Москва-Сити".
Происшествия
Падение женщины с детьми из окна в Москве признали убийством
Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство» по факту падения женщины с двумя малолетними детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы.
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Экономика
Россиянам дали совет, как сэкономить на ипотеке миллион рублей
В России за последние несколько недель в большинстве банков снизились ставки по ипотеке до 8,5 % годовых.
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Хоккей
Чипчура и Кинрэйд подписали контракты с «Северсталью»
33-летний канадский нападающий Кайл Чипчура и 34-летний канадский защитник Джеффри Кинрэйд подписали однолетние контракты с "Северсталью", сообщает пресс-служба КХЛ.
Политика
Зеленский пообещал доработать закон о рынке земли
Вопрос о продаже земли иностранцам будет решаться на референдуме, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщил 11 ноября телеканал 112.ua.
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию в Боливии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что ситуация в Боливии будет развиваться в рамках закона и без вмешательства третьих стран.
Автоспорт
Вольфф не приедет с «Мерседесом» на Гран-при Бразилии
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф пропустит Гран-при Бразилии.
Общество
Композитор Пахмутова в 90-летие получила орден Андрея Первозванного
Российский композитор Александра Пахмутова накануне отметила 90-летний юбилей.
Политика
Песков рассказал о тщательной проверке имущества прокурора Москвы
Контрольное управление администрации президента РФ может, если сочтет нужным, перепроверить декларацию об имуществе главного прокурора Москвы Дениса Попова.
Общество
Королева Елизавета расплакалась на военном параде в центре Лондона
Королева расчувствовалась и заплакала, однако с ней сразу заговорила Кейт Миддлтон. Она помогла Елизавете отвлечься от грустных мыслей.
Музыка
Шнуров не исключил появление новой группы «Ленинград-2»
Происшествия
Суд отказал защите доцента СПбГУ закрыть заседание по мере пресечения
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отказал защите подозреваемого в убийстве преподавателя и историка СПбГУ Олега Соколова в закрытии заседания по избранию меры пресечения.
Общество
Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню
Депутат Госдумы Александр Шерин побывал в воинской части, где 25 октября один солдат расстрелял сослуживцев.
Шоу-бизнес
После смерти Михаила Задорнова жены сатирика смогли найти общий язык
Оказалось, что Велта Задорнова иногда приезжает в гости к Алене Бомбиной, с которой ее сблизило общее горе.
Происшествия
Екатеринбуржцев напугало висящее на мосту «человеческое тело»
На Макаровском мосту в центре Екатеринбурга горожане заметили сегодня свисающий с опор черный мешок - кто-то придал ему форму человеческого тела.
Происшествия
Бывший ректор ДВФУ приговорен к семи годам колонии
Бывший ректор Дальневосточного государственного университета приговорен к семи годам колонии и штрафу в размере 500 тысяч рублей.
Авто
Раскрыт секрет расположения бензобаков в автомобилях
Культура
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.