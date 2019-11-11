Депутат бундестага Антон Фризен ("Альтернатива для Германии") заявил в интервью РИА Новости, что, по его мнению, санкции, введенные ЕС против России в связи с ситуацией вокруг Крыма и на востоке Украины, не могут привести к изменению в статусе Крыма, который "останется российским, это реальное положение дел".

с чего всё началось

Слова депутата бундестага Антона Фризена о том, что Крым останется российским, не удивляют никого в России и наносят удар по информационной кампании на Западе, показывая, что у европейских политиков нет общей позиции по "крымскому вопросу", считает депутат Госдумы от Севастополя ("Единая Россия") Дмитрий Белик.

В Госдуме оценили слова депутата бундестага о Крыме

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