Политика
РИА НовостиВ Госдуме оценили слова депутата бундестага о Крыме
Слова депутата бундестага Антона Фризена о том, что Крым останется российским, не удивляют никого в России и наносят удар по информационной кампании на Западе, показывая, что у европейских политиков нет общей позиции по "крымскому вопросу", считает депутат Госдумы от Севастополя ("Единая Россия") Дмитрий Белик.
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с чего всё началось
Депутат бундестага Антон Фризен ("Альтернатива для Германии") заявил в интервью РИА Новости, что, по его мнению, санкции, введенные ЕС против России в связи с ситуацией вокруг Крыма и на востоке Украины, не могут привести к изменению в статусе Крыма, который "останется российским, это реальное положение дел".РИА Новостивчера в 19:21
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Политика
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Президент Боливии Эво Моралес принял решение уйти в отставку. По его словам, этот шаг необходим, чтобы успокоить ситуацию в стране.
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Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ решил просить суд о своем аресте
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Медведев рассказал о последствиях за нарушения реализации нацпроектов
«Нарушения при реализации правил, по которым эти национальные проекты осуществляются, будут иметь самые серьёзные последствия вплоть до ответственности, уголовной ответственности, административной ответственности», — сказал премьер-министр на заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство» по факту падения женщины с двумя малолетними детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы.
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РИА Новости вчера в 07:43
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Леонардо Ди Каприо исполняется 45
Любимый зрителями по всему миру Леонардо Ди Каприо 11 ноября отмечает свой 45-й день рождения.
Российская газета 06:50
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Путин одобрил специальный налоговый режим для самозанятых
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Общество
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Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила в поддержку преподавателя факультета гуманитарных наук, филолога Гасана Гусейнова.
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Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе
Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Woman.ru вчера в 04:55
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В московском метро погибла упавшая под прибывший поезд женщина
Вечером 30 октября пассажир упал на пути под прибывающий поезд на станции «Маяковская» Замоскворецкой линии.
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Политика
МИД Германии ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
7 ноября в интервью британскому журналу The Economist Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по альянсу.
Известия 05:29
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В Петербурге суд приостановил работу столовой «Ленты» после отравления
Суд приостановил работу столовой ООО "Лента" в Петербурге на 37 суток после отравления сотрудников, сообщает пресс-служба городских судов.
РИА Новости 03:40
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Рудковская пригрозила Плющенко расставанием
Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская в эфире телеканала "Супер", где идет реалити-шоу об их семье "ЯнаСупер", рассказали о своих отношениях.
Газета.Ru 05:37
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РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
Как стало известно, лидерами по уровню доверия оказались Крым, Чечня, а также Брянская и Липецкая области.
Газета.Ru вчера в 15:59
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В США начали продавать водку из воздуха и воды
В США уже продается новая водка из воды и воздуха. Она ничем не отличается от традиционной.
ToDay News Ufa 09 ноября в 02:02
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Определен виновный в заболеваниях вейперов компонент
Исследования, проведенные в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США, определили ацетат витамина Е как одну из главных причин заболеваний среди курильщиков электронных сигарет.
Lenta.ru 08 ноября в 14:21
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RT на русском 05:49
Интернет
YouTube угрожает удалить «коммерчески невыгодные» аккаунты
"YouTube может заблокировать доступ, или доступ посредством вашего Google-аккаунта ко всему сервису или его частям, если сочтет, что предоставление вам доступа к сервису более не имеет коммерческого смысла", — следует из новых правил пользования видеохостингом.
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FT: семья Асада купила 19 апартаментов в «Москва-сити»
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Россия не намерена выходить из Договора по открытому небу вслед за США
Россия не станет выходить из Договора по открытому небу в случае, если такое решение будет принято в США.
РИА Новости вчера в 20:58
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), номер два в российском списке Forbes Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли контролируемой им иностранной компании — кипрской Fletcher Group Holdings, выяснил РБК.
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Инсайдер: ремастер Diablo II отменили
CyberSport.ru 06:20