Экс-президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса дал большое эксклюзивное интервью «Собеседнику». Накануне нашей беседы первый президент послекоммунистической Польши вернулся в Гданьск с ежегодной встречи Нобелевских лауреатов премии мира (Лех Валенса был награжден в 1983-м).

с чего всё началось

Парламентарий отметил, что «здравое заявление экс-президента Польши не вызовет никакого отклика в политических кругах Варшавы». Ранее Валенса оценил претензии к России о выплате репараций. По его словам, это всё равно, как если бы он «стал требовать вернуть ему молодые годы».

В Госдуме оценили слова экс-президента Польши о выплате репараций

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