Политика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме оценили сообщения о потерях ЕС от антироссийских санкций

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT данные исследования Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики, которые сообщили, что 45% ущерба от антироссийских санкций ложится на страны, которые их ввели.
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Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
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Минздрав подготовил проект приказа, устанавливающий новые требования к медицинским учреждениям.
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Военно-воздушные силы Норвегии столкнулись с трудностями в эксплуатации истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, которые предназначаются для «сдерживания» России.
Известия вчера в 23:42
Армия и оружие

Эрдоган заявил о согласии России с турецким вторжением в Кобани

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Национальная сборная России подарила праздник поклонникам футбола, уверенно выиграв 13 октября на Кипре у местной команды с крупным счетом 5:0. Россияне досрочно завоевали путевку на предстоящий чемпионат Европы.
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В Крыму отреагировали на заявление преемницы Меркель о полуострове

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Президент России Владимир Путин поздравил преподавателей, студентов и выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) с 75-летним юбилеем вуза.
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Калифорния стала первым штатом США, в котором запретили изготовление и продажу меховых изделий.
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В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
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