Политика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме оценили сообщения о потерях ЕС от антироссийских санкций

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT данные исследования Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики, которые сообщили, что 45% ущерба от антироссийских санкций ложится на страны, которые их ввели.
Читать в источнике
Комментировать202

Подробнее о событии

В Госдуме оценили сообщения о потерях ЕС от антироссийских санкций

RT на русском03:59

В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций

Газета.Ru04:44

Эксперты подсчитали потери ЕС от «дружественного огня» санкций

РБК03:06

В Госдуме оценили потери ЕС от санкций в отношении России

URA.Ru05:52

Немецкие СМИ рассказали об обратном эффекте санкций против России

Life.ru01:29

В Германии заметили «поразительный» эффект антироссийских санкций

Взгляд.ру00:57

Немецкие СМИ рассказали об убытках от антироссийских санкций

РИА Новости00:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 06:14, Вашингтон
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Известия 00:54
Происшествия

В Ленинградской области зарезали диджея

Конфликт между диджеем и посетителем одного из баров Кировского района Ленинградской области произошел из-за не устраивавшего последнего репертуара.
REGNUM вчера в 18:54
Политика

Сурков объявил путинизм идеологией повседневности

Комментируя запуск проекта, Сурков, ранее объявивший путинизм идеологией будущего, назвал изучение данного явления полезным начинанием, поскольку это попытка проанализировать политическое настоящее России.
Lenta.ru 06:01
Финансы

Счетная палата видит риски уменьшения доходов российского бюджета

Счетная палата РФ видит риски уменьшения прогнозируемых Минфином доходов федерального бюджета в 2020-2022 годах на общую сумму 714 миллиардов рублей, говорится в заключении аудиторов на законопроект о федеральном бюджете на следующую трехлетку.
РИА Новости 04:44
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Происшествия

На станции метро «Выставочная» в Москве зафиксировали возгорание

Возгорание возникло в подсобном помещении на станции метро "Выставочная" Филёвской линии московского метрополитена, станция закрыта на вход, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 05:58
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa 12 октября в 16:33
Общество

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

Премию по экономике за 2019 год, учрежденную в 1969 году в память об Альфреде Нобеле Шведским национальным банком, получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США).
Коммерсантъ 05:56
Общество

Лавров рассказал о своем случайном поступлении в МГИМО

Газета.Ru 02:59
Политика

Зеленский посетит Донбасс 14 октября

Украина.ру 03:53
Экономика

Россияне проигнорировали возможность вложиться в Google и Tesla

РБК изучил, в какие ценные бумаги предпочитают вкладывать деньги частные инвесторы с суммой на брокерском счете до 1,4 млн руб. Таких инвесторов подавляющее большинство, их долю среди клиентов брокеров специалисты Тинькофф Банка оценивали в 80%.
РБК 01:00
Политика

Украинского премьера заметили на концерте неонацистов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Армия и оружие

Турция помешала США вывезти десятки опасных боевиков ИГ из Сирии

Издание The New York Times со ссылкой на слова нескольких чиновников из США сообщило, что американским военным пришлось оставить в сирийских тюрьмах, контролируемых курдами, около пятидесяти «особо важных» боевиков из группировки «Исламское государство» (запрещена в России по решению Верховного суда) из-за начала наступления турецких войск на севере страны.
Наша версия 05:24
Происшествия

Задержаны еще два участника июльских беспорядков в Москве

Правоохранители задержали еще двух участников массовых беспорядков на июльской несанкционированной акции в Москве.
Известия 04:29
Хоккей

Петр Чех о дебюте в хоккее: «Мечта осуществилась»

Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех прокомментировал свой дебют в хоккее.
Sports.ru вчера в 22:51
Происшествия

Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований

В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.
Российская газета вчера в 09:54
Футбол

Игнашевич порассуждал о возможном отказе «Торпедо» от РПЛ

Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич высказался о возможном отказе клуба от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 05:30
Армия и оружие

Путин рассказал о создании нового гиперзвукового оружия

Президент РФ отметил, что гиперзвуковым оружием пока не обладает ни одна армия мира.
Южный Федеральный вчера в 21:17
Происшествия

Украинского актера избили в Польше

Украинского актера Юрия Марка избил управляющий польской пиццерии в городе Познань, в которой он работал.
Газета.Ru вчера в 19:09
Происшествия

Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти

В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 23:45
Происшествия

В машине пропавшей молодой мамы из Екатеринбурга нашли кровь

Замытые пятна крови обнаружили в Audi Q5 пропавшей в Екатеринбурге молодой матери Ксении Каторгиной.
Известия вчера в 18:40
Политика

Посла Турции вызвали в МИД Украины из-за визита Поклонской и Бальбека

Газета.Ru вчера в 11:18
Общество

ВЦИОМ: большинство россиян делают домашние заготовки на зиму

Подавляющее большинство россиян (85%) делают домашние заготовки на зиму.
Будущее России. Национальные проекты 05:13
Политика

Кандидат от оппозиции победил на выборах мэра Будапешта

Как передает Deutche Welle, на выборах мэра Будапешта, прошедших в воскресенье, победу одержал 44-летний кандидат от левых центристов Гергей Карачонь, набравший более 50% голосов.
Взгляд.ру 03:30
Кино

Уилл Смит о фильме «Гемини»: Мне кажется, мы сняли крутое кино

До финиша картину удалось довести лишь Энгу Ли, использовавшему в "Гемини" революционный формат – 120 кадров в секунду вместо привычных 24 (в российских кинотеатрах можно будет увидеть версию с 60 кадрами в секунду).
Газета Metro 11 октября в 06:59
Общество

В Госдуме предложили расширить список оснований для блокировки сайтов

В Госдуму внесен законопроект о досудебной блокировке сайтов с материалами о жестоком обращении с животными.
РБК 03:50
Происшествия

Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 12 октября в 07:54
Политика

Евросоюз продлил санкции из-за инцидента в Солсбери

Евросоюз на год продлил санкции в связи с применением и распространением химического оружия, а также из-за инцидента в Солсбери, сообщил Совет ЕС.
РИА Новости 03:21
Политика

В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»

Ранее Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить «Северный поток — 2».
RT на русском 11 октября в 12:37
Футбол

Защитник «Локомотива» Хеведес приступил к тренировкам без ограничений

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес приступил к тренировкам без ограничений.
Sport24.ru 02:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное