с чего всё началось

Ранее издание Breaking Defense опубликовало статью о том, что реки могут стать препятствием для победы США в «войне с Россией». Отмечается, что могут возникнуть проблемы при проезде танков по мостам, которые редко могут выдержать вес более 55 тонн, притом что вес некоторых танков превышает 60 тонн.

В Госдуме оценили статью о препятствии для США в «войне» с Россией

Политика Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры Представитель Крамп-Карренбауэр сообщил, что та намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии».

Происшествия Utair объяснила порывом ветра жесткую посадку Boeing в Коми При посадке самолета Boeing 737 в аэропорту Усинска в Республике Коми произошел резкий сдвиг ветра, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании Utair.

Политика Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами Минобрнауки отменило ведомственный приказ о международном сотрудничестве, который обязывал ученых ставить в известность начальство в случае общения с иностранными учеными.

Политика Ишингер раскритиковал стремление США остановить «Северный поток — 2» Стремление США остановить проект "Северный поток — 2" экономически бессмысленно и с политической точки зрения напоминает поведение слона в посудной лавке, заявил на пресс-конференции в Берлине председатель Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.

Общество Нового генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге В Екатеринбург приехал новый генконсул Китая Цуй Шаочунь, но не смог провести первые запланированные встречи, так как был помещен на двухнедельный карантин у себя дома.

Происшествия В Крыму женщину подозревают в убийстве 7-летнего сына Установлено, что 40-летняя местная жительница утром забрала ребёнка у бывшего мужа, с которым мальчик проживал после расставания родителей, и должна была вернуть вечером.