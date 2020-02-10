Армия и оружие
RT на русскомВ Госдуме оценили статью о препятствии для США в «войне» с Россией
Ранее издание Breaking Defense опубликовало статью о том, что реки могут стать препятствием для победы США в «войне с Россией». Отмечается, что могут возникнуть проблемы при проезде танков по мостам, которые редко могут выдержать вес более 55 тонн, притом что вес некоторых танков превышает 60 тонн.
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с чего всё началось
В случае конфликта США и России военные действия наверняка будут проходить в Восточной Европе, где есть «естественное препятствие» для победы сил НАТО, пишет американское электронное издание Breaking Defense.Известиявчера в 17:02
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