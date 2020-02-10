Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме оценили статью о препятствии для США в «войне» с Россией

Ранее издание Breaking Defense опубликовало статью о том, что реки могут стать препятствием для победы США в «войне с Россией». Отмечается, что могут возникнуть проблемы при проезде танков по мостам, которые редко могут выдержать вес более 55 тонн, притом что вес некоторых танков превышает 60 тонн.
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с чего всё началось
В случае конфликта США и России военные действия наверняка будут проходить в Восточной Европе, где есть «естественное препятствие» для победы сил НАТО, пишет американское электронное издание Breaking Defense
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РЕН ТВвчера в 17:19

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В США поняли, что помешает им победить Россию

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Джефф Фаулер — режиссёр «Соника в кино» — был уверен в положительной реакции на новый дизайн главного героя, но всё равно боялся, что он никому не понравится.
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Турция обстреляла город Саракиб в сирийском Идлибе

Турция произвела обстрел по сирийскому городу Саракиб в провинции Идлиб, который несколько дней назад вязал под контроль сирийская армия.
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Спорт

Большунов выиграл золото на масс-старте на этапе Кубка мира в Фалуне

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Правительство планирует лишить "Газпром", "Транснефть", РЖД, "Ростелеком" контроля над инвестпрограммами и строить за их счет инфраструктуру для инвесторов.
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Стремление США остановить проект "Северный поток — 2" экономически бессмысленно и с политической точки зрения напоминает поведение слона в посудной лавке, заявил на пресс-конференции в Берлине председатель Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.
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Общество

Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов

Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
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Биатлон

Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира 2020 года.
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Общество

Нового генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге

В Екатеринбург приехал новый генконсул Китая Цуй Шаочунь, но не смог провести первые запланированные встречи, так как был помещен на двухнедельный карантин у себя дома.
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В Крыму женщину подозревают в убийстве 7-летнего сына

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Общество

Боец Смоляков отказался от своих слов в адрес Александра Емельяненко

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Газета.Ru вчера в 18:57
Здоровье

Медики назвали признаки заболевания щитовидной железы

Медики рассказали, на что обратить внимание, чтобы вовремя диагностировать заболевание щитовидной железы.
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Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

BFM.ru вчера в 15:55
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В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о кандидатурах на должность российского посла на Украине преждевременно.
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Общество

Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России

После слов о 127 рублях, предназначенных на международный транспорт, ведущая не смогла сдержать смеха.
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Общество

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Жители Крайнего Севера и Москвы могут приобрести наибольший объём бензина на свою среднюю зарплату.
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Экономика

В России повысят порог индивидуальных инвестиционных счетов

Россияне смогут пополнять индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) второго типа до 2,5 млн рублей ежегодно.
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Моуринью объяснил решение побриться налысо

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью назвал причины смены причёски. 57-летний специалист решил полностью избавиться от волос.
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