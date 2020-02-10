с чего всё началось

Ранее издание Breaking Defense опубликовало статью о том, что реки могут стать препятствием для победы США в «войне с Россией». Отмечается, что могут возникнуть проблемы при проезде танков по мостам, которые редко могут выдержать вес более 55 тонн, притом что вес некоторых танков превышает 60 тонн.

В Госдуме оценили статью о препятствии для США в «войне» с Россией

Экономика Экономист Хазин назвал вредительством политику Центрального банка РФ Конфликтную ситуацию между руководителями Банка России и Сбербанка используют для того, чтобы нанести максимальный вред российской экономике, считает экономист Михаил Хазин.

Политика Песков объяснил значение слов Лукашенко перед встречей с Путиным В пятницу в Сочи прошли переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко по вопросу поставок белорусской стороне нефти и газа.

Здоровье Гендиректоров предложили поставить во главе калужских больниц В понедельник, 10 февраля, на заседании областного правительства глава региона Анатолий АРТАМОНОВ обратил внимание на то, что не все жители довольны объединением больниц в районах.

Происшествия МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков Причиной массовых беспорядков на юге Казахстана стал дорожный конфликт, сообщил замминистра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.

Происшествия СК возбудил дело после столкновения катеров в Таиланде Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения после ЧП с двумя скоростными катерами в Таиланде, в результате которого погибли два ребенка из России, сообщается на сайте ведомства.

Кино В Голливуде вручили премии «Оскар» В номинациях "Лучший оригинальный сценарий" премии "Оскар" удостоен южнокорейский фильм "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо по сценарию, написанному им в соавторстве с Хан Джин Воном.

Шоу-бизнес Певица МакSим может не вернуться на сцену Певицу МакSим мучают головные боли и бессонница после аварии, случившейся в 2019 году. Врачи рекомендовали исполнительнице длительный отдых.

Происшествия В Сети появилось видео взрыва на подстанции в Подольске В соцсетях появилось видео взрыва на подстанции в Подольске, из-за которого накануне от горячего водоснабжения и тепла был отключен ряд домов.

Общество Нового генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге В Екатеринбург приехал новый генконсул Китая Цуй Шаочунь, но не смог провести первые запланированные встречи, так как был помещен на двухнедельный карантин у себя дома.

Экономика В «Белнефтехиме» оценили потери из-за налогового манёвра Белорусский концерн «Белнефтехим» прогнозирует двукратное увеличение финансовых потерь нефтеперерабатывающих заводов страны в 2020 году по сравнению с 2019 годом из-за реализации в России налогового манёвра в нефтяной сфере.