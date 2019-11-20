Политика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме оценили требование Киева компенсировать убытки из-за Крыма

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины (АМПУ) требования к российскому правительству о компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Читать в источнике
Комментировать317
с чего всё началось
Ранее администрация морских портов Украины заявила
, что готовит требование к правительству России о выплате более 1,24 миллиарда гривен (более 51 миллиона долларов) компенсации за утраченное имущество в Крыму.
РИА Новости06:48

Подробнее о событии

«Без шансов»: Эксперт оценил желание Киева получить деньги за имущество портов Крыма

КП - Крым10:33

В Госдуме оценили требование Украины компенсировать убытки из-за Крыма

РИА Новости08:57

Украина хочет получить от России 3,3 млрд рублей за имущество крымских портов

ИА Крыминформ05:37

Получит ли Украина компенсации за порты Крыма: мнение юриста

РИА Новости Крым08:34

Украина решила потребовать от России $51 млн за потерю портов в Крыму

РБК05:30

В Госдуме заявили о безосновательности требований Киева о компенсации

RT на русском06:42

Киев готовит новые требования к Москве о выплате более $50 млн компенсации за порты Крыма

ТАСС04:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 12:31, Ашберн
Армия и оружие

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

Российские спецслужбы задержали военнослужащего России, которого подозревают в передаче ценной государственной информации Украине, сообщили в ФСБ.
Газета.Ru 11:53
Футбол

В РФС отреагировали на оскорбления Дзюбы на матче с Сан-Марино

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался по поводу оскорблений капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
RT на русском 02:14
Политика

Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»

В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Газета.Ru 12:09
Политика

Киев обвинил Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

РИА Новости 09:57
Политика

В МИД России ответили на территориальные претензии Эстонии

Тартуский мирный договор стал частью истории, поэтому Россия не собирается обсуждать территориальные претензии Эстонии.
Известия 12:26
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
РИА Новости 09:15
Транспорт

Движение грузовых поездов по Крымскому мосту откроют в июне 2020 года

RT на русском 09:44
Кино

Тодд Филлипс получил разрешение на съемки «Джокера 2»

РИА Новости 12:03
Здоровье

Скворцова прокомментировала увольнение трансплантолога Каабака

Операция, которую проводил трансплантолог Михаил Каабак маловесным детям, не является уникальной, в России ее делают и другие специалисты, к тому же Каабак продолжает работать в Москве и не лишен возможности оперировать, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, комментируя информацию об увольнении врача.
РИА Новости 11:31
Футбол

В УЕФА утвердили корзины для жеребьёвки Евро-2020

Стал известен состав корзин для жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.
RT на русском 09:45
Общество

ФСБ сообщила о задержании в Московском регионе трех вербовщиков ИГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Московском регионе трех вербовщиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 10:52
Политика

Горбачев прокомментировал слова Путина о причинах распада СССР

Ранее 20 ноября Путин заявил, что распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
Lenta.ru 11:18
Политика

Зеленский прибыл на открытие моста у Станицы Луганской

Московский Комсомолец 08:25
Авто

Кроссовер Aston Martin DBX представлен официально

Компания Aston Martin представила на автосалоне в Лос-Анджелесе первый в своей истории кроссовер - DBX.
За рулем Кубань 02:29
Экономика

Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета

Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
РИА Новости 06:30
Происшествия

Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Российская газета 07:52
Хоккей

«Салават Юлаев» одолел «Куньлунь», у Метсолы — «сухарь»

Чемпионат 11:09
Общество

Для российских водителей могут ввести внеочередной медосмотр

Согласно документу, если у водителя на медосмотре или при оказании медпомощи обнаружат заболевание, которое считается противопоказанием к вождению, эту информацию передадут в ЕГИСЗ.
Доктор Питер 05:02
Политика

Time узнал о желании Помпео уволиться с поста госсекретаря США

Среди причин, побудивших Помпео рассматривать возможность отставки, Time называет растущую критику из-за того, что он не отстаивает интересы американских дипломатов, на которых давят конгрессмены и президент Дональд Трамп.
РБК 09:50
Общество

Помощник Кадырова объяснил извинения от блогеров традициями

Дудаев рассказал, что в таких случаях власти могут позвонить человеку и объяснить, что, согласно «древним правилам поведения», теми или иными действиями или словами он «задевает честь и достоинство нашего народа».
РБК 12:15
Происшествия

Сына бывшего президента Германии убили во время лекции

Врач Фриц фон Вайцзеккер, сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, был смертельно ранен во время лекции.
Lenta.ru вчера в 21:20
Общество

РЖД показали современные плацкартные вагоны

Пока, правда, все новшества только на макете На ежегодной транспортной выставке РЖД показали макет нового плацкартного вагона в натуральную величину.
РИА Стрела вчера в 23:18
Политика

Зеленский заявил о планах обсудить проведение выборов в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о своих ожиданиях от саммита в нормандском формате, который должен пройти 9 декабря в Париже, заявил, что одним из вопросов является проведение выборов в Донбассе.
RT на русском 08:53
Происшествия

Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме

Пропавшую девятилетнюю жительницу кубанского хутора Родниковский нашли живой, сообщило местное издание "Кубанские новости".
РИА Новости 07:08
Политика

В Латвии запретили трансляцию девяти российских телеканалов

Национальный совет по электронным СМИ Латвии в среду принял решение остановить трансляцию девяти русскоязычных каналов на территории республики, поскольку их конечным бенефициаром является Юрий Ковальчук, в отношении которого действуют санкции ЕС.
ТАСС 08:33
Происшествия

На пустившую за руль шестилетнего сына челнинку завели уголовное дело

Сама Алтынбаева продолжает считать, что ничего экстраординарного днем 17 ноября на трассе из Казани в Набережные Челны не произошло.
Вести.Ru вчера в 08:50
Шоу-бизнес

Сын актрисы Елены Яковлевой решил свести татуировки на лице

Сын известной актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от многочисленных татуировок на лице.
Вечерняя Москва 01:07
Общество

Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров

Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Коммерсантъ 03:59
Армия и оружие

Минобороны показало кадры с испытаний пушек 2С7М «Малка»

Газета.Ru 11:45
Транспорт

Пересадка на МЦК стала бесплатной

20 ноября пассажиры столичного метрополитена перекодировали 1,3 миллиона карт «Тройка».
Вести Подмосковья 09:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное