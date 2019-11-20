Политика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме оценили требование Киева компенсировать убытки из-за Крыма

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины (АМПУ) требования к российскому правительству о компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
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с чего всё началось
Ранее на сайте "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) появилось сообщение
, что предприятие собирается потребовать от Москвы возмещение убытков, понесенных из-за возвращения Крыма в состав России.
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