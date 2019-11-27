Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме оценили условия Киева по транзиту газа

Трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии о судьбе транзита голубого топлива в следующем году проходят с середины 2018 года, последняя встреча на министерском уровне состоялась в конце октября, затем прошли переговоры на техническом уровне.
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с чего всё началось

В Госдуме оценили условия Киева для заключения контракта на транзит

Ранее Гончарук заявил, что двумя условиями украинской стороны для заключения нового контракта на транзит газа являются европейские правила и вопрос долгосрочного транзита. Он отметил, что всё остальное является вопросом переговоров между коммерческими структурами.
RT на русском11:16

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В Госдуме оценили условия Украины по транзиту газа

Известия13:02

В Киеве назвали условия заключения контракта на транзит российского газа

RT на русском12:40

Предложенные Украиной 2 условия для заключения контракта на транзит оценили в ГД

Газета.Ru13:08

Киев назвал два условия заключения контракта на транзит газа из России

Комсомольская правда10:57

Киев настаивает на долгосрочном контракте на транзит российского газа

ФАН10:12

В Госдуме оценили условия Киева по транзиту газа

РИА Новости11:50

Киев заявил об отсутствии переговоров с Москвой о прямых поставках газа

РБК11:21
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Кино

Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»

Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
Российская газета вчера в 02:59
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина заявила, что не жалеет о браке с экс-королем Малайзии

Пятый канал 03:09
Общество

Правительство отменило обязательную сертификацию лекарств

По действующим ранее законам, вывести на рынок новое лекарство можно было только после обязательной сертификации.
Российская газета 11:03
Политика

Россия и Украина согласовали новый обмен пленными

Россия, Украина и самопровозглашенные ДНР и ЛНР вышли на завершающую стадию подготовки нового обмена удерживаемыми лицами.
BFM.ru 12:40
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Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета

Пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука 24 ноября испытал трудности при посещении уборной на авиарейсе "Казань - Москва", передает телеграм-канал "Небожена".
Газета.Ru 07:44
Авто

Китайский Geely совместно с Volvo построили новый кроссовер

Китайская марка Lynk & Co, принадлежащая местному автогиганту Geely и шведской Volvo, готовит к выходу на рынок новый купе-кроссовер с индексом 05.
Автоновости дня вчера в 12:05
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

ТАСС вчера в 05:10
Общество

В Роскачестве назвали лучшее вино страны

Лидером среди красных вин стало Каберне Качинское крымского Инкерманского завода марочных вин урожая 2015 года, а лучшим белым вином признали напиток, производимый компанией «Кубань Вино».
Профиль вчера в 09:29
Происшествия

В Туле сработало взрывное устройство, есть пострадавший

Российская газета 03:52
Здоровье

Врач Каабак возглавит группу трансплантации в НМИЦ здоровья детей

Врач-трансплантолог Михаил Каабак встретился с руководством Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НМИЦ ЗД), он оформляется на работу в центре в качестве руководителя группы трансплантации в отделении урологии.
ТАСС 11:34
Общество

На Украине задержали бизнесмена Альперина

Бизнесмен Вадим Альперин, которого президент Украины Владимир Зеленский накануне назвал «крёстным отцом контрабанды», задержан Национальным антикоррупционным бюро.
RT на русском 11:05
Экономика

В России могут объявить кредитную амнистию

С 1 января 2020 года в России могут объявить кредитную амнистию.
9111.ru 03:30
Общество

Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
RT на русском 08:51
Общество

Олег Дерипаска лишился гражданства Кипра

Отмечается, что помимо российского миллиардера паспорта Кипра лишились двое его детей, экс-президент «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко, его супруга и дочь, а также бывший вице-президент этого банка Александр Бондаренко, его супруга и двое детей.
Известия 04:05
Армия и оружие

Увеличена дальность поражения российской винтовки ORSIS Т-5000

Российские специалисты увеличили дальность поражения снайперской винтовки ORSIS Т-5000.
RT на русском вчера в 22:48
Общество

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.
РИА Новости вчера в 04:52
Общество

Россиян ждут двухдневные рабочие недели

В новом году первым рабочим днем станет четверг, 9 января. Рабочая неделя продлится два дня — до пятницы, 10 января.
Известия 10:27
Происшествия

Попавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук

Газета.Ru 01:28
Происшествия

СК возбудил дело о доведении до самоубийства следовательницы в Сочи

Газета.Ru вчера в 08:44
Игры

Valve удалила из Steam около тысячи игр

Компания Valve провела чистку клиента Steam. Корпорация менее чем за стуки удалила около тысячи игр из своего приложения.
Актуальные Новости вчера в 05:42
Армия и оружие

Танковый дрифт украинского Т-80БВ сняли на видео

Украинский канал Defence Express опубликовал видео дрифтующего танка Т-80БВ.
Российская газета 03:13
Происшествия

Суд вернул в прокуратуру дело участника акции 27 июля Раджабова

Судья Тверского суда Москвы Мария Сизинцева вернула в прокуратуру дело Самариддина Раджабова, обвиняемого в угрозе применения насилия к представителям власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) из-за брошенной на акции 27 июля в Москве пластиковой бутылки.
Коммерсантъ 06:49
Общество

Снежный покров в Москве ляжет 1 декабря

Российская газета 06:30
Шоу-бизнес

Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери после комы

Российский режиссер Андрей Кончаловский впервые за долгое время рассказал о своей 20-летней дочери Марии Михалковой-Кончаловской, которая на протяжении шести лет находится в больнице после автомобильной аварии.
Газета.Ru 12:59
Футбол

Путин рассказал об особом значении Евро-2020

Президент России Владимир Путин рассказал об особенности предстоящего чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 12:20
Общество

У дочери заместителя Рогозина нашли недвижимость в США

Дочь первого заместителя гендиректора «Роскосмоса» Юрия Урличича Диана стала владелицей земельного участка в городе Беллеэр-Бич (штат Флорида, США) в 2011 году, когда ей было 14 лет.
Lenta.ru 09:11
Армия и оружие

Турция показала видео испытаний С-400 против F-16

Суть событий вчера в 12:10
Политика

Путин обнял заплакавшую жительницу Петербурга

На встрече с жителями Санкт-Петербурга Владимир Путин обнял заплакавшую при нем пожилую женщину .
РИА Новости 11:03
Общество

В Норвегии начали скармливать горбушу собакам

News.ru 07:36
Наука

Обнаруженного в Сибири щенка назвали самой древней собакой в мире

Останки щенка Догора / © Сергей Федоров, СВФУ Специалисты из Шведского центра палеогенетики провели уже два секвенирования генома этого сибирского щенка, но так и не смогли точно узнать, относится он к собакам, современным волкам, древним волкам или к их общему древнему предку.
Naked Science 09:56
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