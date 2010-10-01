Экономика

REGNUMREGNUMЦены на жилье за год могут вырасти на 15%

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Вероятность заметного роста цен на недвижимость России достаточно высока, считает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 6 февраля, комментируя новость о том, что в России в ближайшие два года цены на недвижимость вырастут на 25%.
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