Экономика
REGNUMЦены на жилье за год могут вырасти на 15%
Вероятность заметного роста цен на недвижимость России достаточно высока, считает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 6 февраля, комментируя новость о том, что в России в ближайшие два года цены на недвижимость вырастут на 25%.
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Частный вертолет разбился под Казанью
Кино
Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом
На площадке замечены: Киану Ривз в своем привычном бородатом воплощении, Кэрри-Энн Мосс и режиссер Лана Вачовски.
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Skoda завалит мир дешевыми кроссоверами
Ожидается, что его серийная версия увидит свет в 2021 году и будет меньше и дешевле Karoq.
Общество
Гимнастка Солдатова опровергла информацию о попытке суицида
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опровергла сообщения о том, что она якобы предприняла попытку покончить жизнь самоубийством.
Общество
Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан
Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
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Блогер Ида Галич впервые стала мамой
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Культура
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Ушел из жизни знаменитый голливудский актер Кирк Дуглас.
Общество
ФАС заявила о снижении запасов медицинских масок
По информации статс-секретаря, замруководителя службы Андрея Цариковского, обнаружено снижение запасов у оптовых организаций и дефицита масок у производителей в отдельных регионах.
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Загитова упала во время шоу в Цюрихе
Политика
Путин высказался о беседе с Лукашенко тет-а-тет
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Армия и оружие
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Власти Украины планируют построить в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО, которые будут размешаться в Мариуполе (Донецкая область) и Северодонецке (Луганская область).
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Политика
Патрушев ответил на угрозы США в адрес РФ из-за Венесуэлы
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев высказался по поводу угрозы в адрес России, о которых заявлял спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс в связи с поддержкой Москвой законно избранной власти в этой латиноамериканской стране.
Происшествия
Героиню статьи о наркотической зависимости объявили в розыск
Суд приговорил героиню заблокированной Роскомнадзором статьи «Героин — собственность модели» Тэо Логос (Анну Глазову) к одному году и восьми месяцам колонии, а также объявил ее в розыск, сообщили РБК в пресс-службе Кузьминского районного суда.
Технологии
В Дубае появилось самое большое «напечатанное» здание
Городские власти Дубая планируют к 2030-му году возводить каждое четвёртое всех новых зданий при помощи 3D-печати.
Общество
Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Происшествия
Замначальника Генштаба задержали по делу о хищении 6,7 млрд рублей
По словам собеседника агентства, генерал-полковник Арсланов проходит фигурантом по делу о хищении 6,7 млрд руб. Арсланову предъявлено обвинение по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество), уточнил собеседник "Ведомостей".
Политика
Сенаторов в России предлагается назначать пожизненно
Как сообщает ТАСС, на обсуждение внесена инициатива, согласно которой российские сенаторы будут оставаться на посту пожизненно.
Происшествия
Школьник умер на уроке физкультуры в Подольске
На уроке физкультуры в подмосковном Подольске умер школьник.
Происшествия
В Кузбассе попал в аварию микроавтобус с детской спортивной командой
Здоровье
На Украине зафиксировали дефицит медицинских масок
Дефицит медицинских масок наблюдается на Украине.
Спорт
Министр спорта Украины разрешил атлетам выступать в России
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский объяснил, почему украинским атлетам было разрешено принимать участие в соревнованиях, проходящих в России.
Общество
Стоматолог в Киеве отказалась лечить русскоязычных пациентов
Врач-стоматолог из Киева Ирина Козак-Кедич заявила, что не станет лечить русскоязычных пациентов, пока они не начнут говорить по-украински.
Финансы
Центробанк снова снизил ключевую ставку
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 7 февраля, принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6%.
Армия и оружие
«Forbes» рассказал об отставании США от России в гонке вооружений
Авторы «Forbes» отмечают, что если робототехническая революция начнет подталкивать мир к созданию беспилотных лодок, то в этом вопросе у России будет неоспоримое преимущество.
Теннис
Александрова принесла России первую победу в противостоянии с Румынией
Россиянка одержала победу в двух сетах. Таким образом, Россия повела в противостоянии — 1:0. Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты.