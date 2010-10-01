Первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов прокомментировал возможность роста цен на жильё на 25% в ближайшие годы. По его мнению, рост цен на недвижимость останется в пределах своих обычных значений из-за увеличения конкуренции предложения.

В Госдуме оценили вероятность повышения цен на жильё на 25%

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