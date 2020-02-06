Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме оценили вероятность повышения цен на жильё на 25%

Первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов прокомментировал возможность роста цен на жильё на 25% в ближайшие годы. По его мнению, рост цен на недвижимость останется в пределах своих обычных значений из-за увеличения конкуренции предложения.
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с чего всё началось

Оценка на четверть: ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
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Известия10:01

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Lenta.ru05 февраля в 17:09

В Госдуме оценили вероятность повышения цен на жильё на 25%

RT на русском06 февраля в 13:41

Цены на жилье вырастут на 25%. Зато дольщики будут в безопасности

Телеканал 360°06 февраля в 11:15

Эксперты оценили потенциальный рост цен на жилье в России

РБК06 февраля в 06:43

«Известия»: цены на жилье в России могут вырасти на четверть

ТАСС05 февраля в 18:53

«25% за два года — это не предел»: о росте цен на жильё

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