Общество
RT на русскомВ Госдуме оценили возможность массовой безработицы из-за роботизации
Ранее Топилин призвал не пугать россиян «роботами и массовой безработицей». По словам министра, появление новых цифровых платформ способствует увеличению числа рабочих мест.
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с чего всё началось
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал RT заявление министра труда и соцзащиты России Максима Топилина, который призвал не пугать россиян «роботами и массовой безработицей».RT на русскомвчера в 11:50
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В Госдуме прокомментировали «угрозу» массовой безработицы из-за роботизации
Московский Комсомолецвчера в 12:31
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Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Футбол
Зе Луиш может перейти в «Тоттенхэм»
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Общество
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Общество
В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров
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Россиянам пообещали теплую раннюю весну
Весна-2020 в России ожидается теплей, чем обычно. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию
Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
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Россия планирует ограничить экспорт зерна
Россия может ввести квоту на экспорт зерна – с 1 января по 30 июня 2020 г. (т. е. до конца сельскохозяйственного сезона) можно будет вывезти не более 20 млн т. Такое ограничение предлагается в подготовленном Минсельхозом проекте постановления правительства, с которым ознакомились «Ведомости».
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Ранее сообщалось, что «Монако» с Головиным сыграл вничью с ПСЖ в 20-м туре Лиги 1.
Политика
Задержан автор видео с попаданием ракеты в украинский Boeing в Иране
В Иране члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали автора видеозаписи, на которой якобы был зафиксирован момент попадания ракеты в украинский самолет "Международных авиалиний Украины".
Общество
Операторы платного ТВ отключили сервисы по управлению просмотром
В свою очередь операторы платного ТВ сетуют на то, что в условиях стагнации роста абонентской базы платного телевидения, отключение интерактивных сервисов по управлению контентом приведет к значительному снижению качества предоставляемых услуг и закономерной потере имеющихся клиентов.
Единоборства
Макгрегор планирует заработать за бой с Серроне 80 миллионов долларов
Экономика
Падение курса акций «Норникеля» выглядит необоснованным
На торговой сессии Московской биржи 14 января акции ГМК "Норильский никель" потеряли 1,78%, неожиданно упав до отметки 20000 руб. Этот спад ряд брокеров объяснил снижением мировых цен на никель.
Общество
Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов
Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Футбол
В российском футболе стартовала судейская реформа
Сама по себе отставка Егорова никого не удивила - ее ждали еще в середине ноября, когда исполком РФС анонсировал судейскую реформу, а судейский комитет вместо Николая Левникова возглавил бизнесмен Ашот Хачатурянц.
Интернет
Instagram начал тестировать личные сообщения в веб-версии
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Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Общество
Королева разрешила принцу Гарри и Меган Маркл начать новую жизнь
Круглосуточная охрана Гарри и Меган обходится британским налогоплательщикам в миллион фунтов стерлингов в год (около 80 миллионов рублей).
Общество
В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России
Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.
Экономика
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Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что китайская сторона купит у Соединенных Штатов товаров на $200 млрд в рамках торгового соглашения стран.
Хоккей
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Российский форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин вышел на чистое 72-е место в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю.
Религия
Сильвестров день: что запрещено делать 15 января
Общество
В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима
Похолодание может прийти на территорию России в случае изменения системы, при которой все время стоит низкое давление в определенной позиции и качает теплый воздух.