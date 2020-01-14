Общество

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме оценили возможность массовой безработицы из-за роботизации

Ранее Топилин призвал не пугать россиян «роботами и массовой безработицей». По словам министра, появление новых цифровых платформ способствует увеличению числа рабочих мест.
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с чего всё началось

В Госдуме оценили возможность массовой безработицы из-за роботизации

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал RT заявление министра труда и соцзащиты России Максима Топилина, который призвал не пугать россиян «роботами и массовой безработицей».
RT на русскомвчера в 11:50

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В Госдуме считают, что массовая безработица россиянам не грозит

Российская газета00:45

В Госдуме предсказали исчезновение некоторых профессий

Телеканал 360°вчера в 20:47

В Госдуме оценили возможность массовой безработицы из-за роботизации

RT на русскомвчера в 11:50

В Госдуме предложили людям не бояться конкуренции с роботами, а учиться

Красная веснавчера в 12:56

В Госдуме прокомментировали «угрозу» массовой безработицы из-за роботизации

Московский Комсомолецвчера в 12:31

В ГД оценили перспективы развития массовой безработицы из-за роботизации

Газета.Ruвчера в 12:03

В России многие профессии станут невостребованными, заявили в Госдуме

РИА Новостивчера в 16:22
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Политика

Захарова удивилась отказу Варшавы праздновать освобождение от фашистов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила удивление тем, что в Польше не будут проводиться официальные памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения Варшавы от фашистских захватчиков.
Российская газета 13 января в 13:00
Общество

Жириновский предложил списать кредитные долги граждан РФ

По мнению Жириновского, микрокредиты «загоняют граждан в финансовую кабалу».
REGNUM 00:14
Происшествия

Пожар на мебельной фабрике под Брянском потушен

Известия 01:18
Происшествия

В порту Махачкалы произошло задымление на иранском сухогрузе

«Задымление на иранском сухогрузе в порту Махачкалы ликвидировано», — сообщили РБК в национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России.
РБК 00:58
Политика

Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить линию по отказу от расчетов в долларах США.
Известия 00:04
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Lenta.ru вчера в 14:39
Футбол

Зе Луиш может перейти в «Тоттенхэм»

Как сообщает SIC Noticias, португальский агент Жорже Мендеш будет работать над переходом экс-форварда «Спартака» в «Тоттенхэм» на правах аренды.
Спорт-Экспресс вчера в 20:53
Общество

Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам

Часть банков отметили, что заключили с Microsoft соглашение о платной дополнительной поддержке Windows 7 (EAS).
Коммерсантъ вчера в 17:31
Происшествия

В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

РИА Новости вчера в 20:59
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров

Газета.Ru вчера в 13:46
Общество

Россиянам пообещали теплую раннюю весну

Весна-2020 в России ожидается теплей, чем обычно. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 10:03
Происшествия

Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию

Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
Вести.Ru 01:33
Экономика

Россия планирует ограничить экспорт зерна

Россия может ввести квоту на экспорт зерна – с 1 января по 30 июня 2020 г. (т. е. до конца сельскохозяйственного сезона) можно будет вывезти не более 20 млн т. Такое ограничение предлагается в подготовленном Минсельхозом проекте постановления правительства, с которым ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 15:56
Футбол

Головин назвал ничью с ПСЖ приемлемым результатом для «Монако»

Ранее сообщалось, что «Монако» с Головиным сыграл вничью с ПСЖ в 20-м туре Лиги 1.
RT на русском 13 января в 02:04
Политика

Задержан автор видео с попаданием ракеты в украинский Boeing в Иране

В Иране члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали автора видеозаписи, на которой якобы был зафиксирован момент попадания ракеты в украинский самолет "Международных авиалиний Украины".
Газета.Ru 01:11
Происшествия

На трассе в Тюменской области автобус столкнулся с автокраном

ТАСС 01:01
Общество

Операторы платного ТВ отключили сервисы по управлению просмотром

В свою очередь операторы платного ТВ сетуют на то, что в условиях стагнации роста абонентской базы платного телевидения, отключение интерактивных сервисов по управлению контентом приведет к значительному снижению качества предоставляемых услуг и закономерной потере имеющихся клиентов.
Красная весна вчера в 15:37
Единоборства

Макгрегор планирует заработать за бой с Серроне 80 миллионов долларов

NewInform вчера в 02:04
Экономика

Падение курса акций «Норникеля» выглядит необоснованным

На торговой сессии Московской биржи 14 января акции ГМК "Норильский никель" потеряли 1,78%, неожиданно упав до отметки 20000 руб. Этот спад ряд брокеров объяснил снижением мировых цен на никель.
MetalTorg.ru 01:18
Общество

Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов

Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Вести.Ru 13 января в 07:33
Футбол

В российском футболе стартовала судейская реформа

Сама по себе отставка Егорова никого не удивила - ее ждали еще в середине ноября, когда исполком РФС анонсировал судейскую реформу, а судейский комитет вместо Николая Левникова возглавил бизнесмен Ашот Хачатурянц.
Санкт-Петербургские ведомости 12 января в 23:30
Интернет

Instagram начал тестировать личные сообщения в веб-версии

Газета Кемерова вчера в 12:59
Шоу-бизнес

Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни

Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
WomanHit.ru 13 января в 06:03
Общество

Королева разрешила принцу Гарри и Меган Маркл начать новую жизнь

Круглосуточная охрана Гарри и Меган обходится британским налогоплательщикам в миллион фунтов стерлингов в год (около 80 миллионов рублей).
Комсомольская правда 13 января в 14:37
Общество

В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России

Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.
Газета.Ru 00:37
Экономика

SCMP раскрыла детали торговой сделки Китая и США

Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что китайская сторона купит у Соединенных Штатов товаров на $200 млрд в рамках торгового соглашения стран.
Газета.Ru вчера в 02:43
Космос

Китай запустил спутник для дистанционной съемки Земли

iReactor 00:56
Хоккей

Малкин вышел на 72-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ

Российский форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин вышел на чистое 72-е место в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю.
РИА Новости 00:55
Религия

Сильвестров день: что запрещено делать 15 января

Волгоградская правда вчера в 22:01
Общество

В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима

Похолодание может прийти на территорию России в случае изменения системы, при которой все время стоит низкое давление в определенной позиции и качает теплый воздух.
РИА Новости вчера в 19:35
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