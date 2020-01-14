Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал RT заявление министра труда и соцзащиты России Максима Топилина, который призвал не пугать россиян «роботами и массовой безработицей».

с чего всё началось

Ранее Топилин призвал не пугать россиян «роботами и массовой безработицей». По словам министра, появление новых цифровых платформ способствует увеличению числа рабочих мест.

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