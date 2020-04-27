Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Госдуме оценили возможность переноса майских праздников

Перенос выходных 1-5 мая для организации дополнительных нерабочих дней станет нагрузкой на экономику, поэтому надо выбрать, чего хотят россияне — «праздновать или выкарабкаться». Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, передает РИА Новости.
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с чего всё началось

В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников из-за карантина

Перенос майских праздников на более поздний срок нанесет ущерб экономике, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
РИА Новостивчера в 23:12

Подробнее о событии

В Госдуме выступили против переноса майских праздников

Известия00:43

В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников

Lenta.ru01:58

В Госдуме оценили идею переноса майских праздников

URA.Ru01:31

В Госдуме раскритиковали идею переноса майских праздников из-за самоизоляции

Российская газета02:20

Депутат Госдумы рассказал, возможен ли перенос майских праздников из-за самоизоляции

Московский Комсомолецвчера в 23:43

В Госдуме объяснили невозможность переноса майских праздников

РЕН ТВвчера в 23:34

В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников из-за карантина

РИА Новостивчера в 23:12
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Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 25 апреля в 13:07
1,9K
Политика

Путин выступит с новым обращением по коронавирусу

Путин сделает ряд новых заявлений о развитии ситуации с эпидемией коронавируса в стране.
62инфо вчера в 08:04
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Общество

В Гидрометцентре от 2020 года ждут рекордной жары

REGNUM 02:04
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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»

Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец 25 апреля в 17:18
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Общество

Власти Италии объявили о смягчении режима карантина

Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений.
REGNUM вчера в 16:43
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Культура

Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ вчера в 15:53
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Общество

В России могут начать штрафовать за лающих по ночам собак

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы.
REGNUM 01:37
2,9K
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru вчера в 02:53
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Общество

Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России

Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
285
Общество

Токаев продлил режим ЧП в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о продлении режима чрезвычайного положения в стране до 11 мая.
Коммерсантъ 02:57
2
Общество

В РАН назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России

Москва, 27 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В России распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, может закончиться в середине июня текущего года, заявил академик Российской академии наук Александр Чучалин.
REGNUM 02:34
573
Общество

В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии

Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов.
OAnews вчера в 12:40
450
Общество

Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению

Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37
37
Общество

Более 3 млн тестов на коронавирус провели в России

Как уточнили в службе, только за последние сутки российские медики провели 139 тысяч тестов на выявление 2019-nCoV.
Телеканал 360° 02:59
14
Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
1,1K
Общество

Россия отказывается платить Лондону 76 млн рублей по делу Смычковского

Ранее Россия направила запрос в Соединённые Королевство об экстрадиции Смычковского — ключевого фигуранта дела о коррупции в отношении генерала СКР Александра Дрыманова — по делу о взятке в $1 млн за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу «Итальянец».
REGNUM 02:47
84
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

Lenta.ru вчера в 05:57
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Культура

Лариса Долина назвала отличия российской публики от американской

Evo-rus.com 02:37
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Общество

В Москве еще 349 пациентов вылечились от коронавируса

В Москве выздоровели еще 349 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 3524, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 02:30
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Шоу-бизнес

Марат Башаров рассказал о своем романе с Татьяной Навкой

В результате Навка увела Башарова из семьи и сама ушла от мужа-фигуриста Александра Жулина.
RuNews24.ru вчера в 03:52
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Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru 25 апреля в 16:36
1,5K
Здоровье

Из-за коронавируса в Кузбассе открыли седьмое отделение для пациентов

ВашГород.ру 02:25
Общество

В каких городах Кузбасса нашли новых пациентов с коронавирусом

Сводку за 27 апреля представил оперативный штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Кузбассе.
ВашГород.ру 00:12
6
Общество

В Свердловской области введут обязательный масочный режим

Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
13
Здоровье

Врач рассказал о необходимой дозе для заражения коронавирусом

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, какая доза коронавируса должна попасть в организм человека для его заражения инфекцией.
Lenta.ru вчера в 09:28
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Кино

Маковецкий ответил на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

РИА Новости вчера в 15:37
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Энергетика

Нефть дешевеет на торгах на фоне опасений по поводу хранилищ

Нефть дешевеет на фоне опасений инвесторов, что сохраняющийся избыток предложения приведет к исчерпанию мощностей для хранения сырья и вызовет новый обвал стоимости на фьючерсы.
Известия 00:50
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Происшествия

В Мариинской больнице коронавирусом заразились около 50 сотрудников

Около 50 сотрудников Мариинской больницы Санкт-Петербурга заболели коронавирусной инфекцией.
РБК вчера в 12:27
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Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
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Общество

Дагестанцы оказались заперты в Петербургской больнице

Около 600 пациентов и 200 медиков оказались в полной изоляции.
Sobytiya.news 02:25
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