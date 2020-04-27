Перенос майских праздников на более поздний срок нанесет ущерб экономике, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

с чего всё началось

Перенос выходных 1-5 мая для организации дополнительных нерабочих дней станет нагрузкой на экономику, поэтому надо выбрать, чего хотят россияне — «праздновать или выкарабкаться». Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, передает РИА Новости.

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