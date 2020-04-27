Перенос майских праздников на более поздний срок нанесет ущерб экономике, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

с чего всё началось

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости".

В Госдуме высказались против переноса майских праздников

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