Общество
Газета.RuВ Госдуме высказались против переноса майских праздников
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости".
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Перенос майских праздников на более поздний срок нанесет ущерб экономике, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.РИА Новостивчера в 23:12
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Депутат Госдумы рассказал, возможен ли перенос майских праздников из-за самоизоляции
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