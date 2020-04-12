Энергетика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме оценили заключение сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Ранее министр нефти Кувейта Халед аль-Фадель сообщил, что страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два месяца.
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с чего всё началось

В Госдуме оценили заключение сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал RT подписание странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два месяца.
RT на русскомвчера в 15:52

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В Госдуме оценили заключение сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

RT на русскомвчера в 15:52

В Госдуме РФ оценили эффект от сделки ОПЕК+

ИА Красная Веснавчера в 16:51

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В Госдуме прокомментировали заключение сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Невские Новостивчера в 16:36

В Кремле оценили возможный эффект от сделки ОПЕК+

РИА Новости05:58
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Комментарии

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Путин: ситуация с коронавирусом меняется не в лучшую сторону

«На выделенные дополнительные деньги Министерство обороны развернуло уже практически работу в регионах РФ для строительства новых инфекционных медицинских учреждений, которые тоже при необходимости могут быть задействованы в среднесрочной перспективе»,— сказал Владимир Путин.
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Огонь в Чернобыле достиг хранилищ с радиоактивными отходами

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что тест-системы по выявлению коронавируса COVID-19 стали более эффективными, а в столице наблюдается снижение госпитализации.
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Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
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Google объяснил блокировку обращения Путина на YouTube

В компании Google объяснили блокировку видеоролика с обращением президента России Владимира Путина к россиянам на видеохостинге YouTube ошибкой.
RT на русском 10:09
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Оперштаб выявил в сети призывы «положить» сайт пропусков в Москве

В оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом выявили злоумышленников, которые предлагают в сети «положить» сайт для выдачи цифровых пропусков для передвижения в столице.
RT на русском 10:17
Общество

Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая

Снять все ограничительные меры, введенные в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции, к празднованию Дня Победы вряд ли получится, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.
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Четверо ивановцев с COVID-19 находятся на ИВЛ

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Врача из Нью-Йорка ужаснули слова умирающего пациента с COVID-19

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Энергетика

Bloomberg сочло сделку по нефти провалом России

Условия сделки по сокращению нефтедобычи, достигнутые ОПЕК+ (страны ОПЕК, плюс РФ, Казахстан и Азербайджан) 12 апреля, можно считать провалом для России, пишет Bloomberg.
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Опубликован первый кадр «Дюны» с Тимоти Шаламе

В Сети появился первый официальный кадр из фильма Дени Вильнева «Дюна».
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Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда, который также, по его мнению, на время кризиса стоило бы увеличить.
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Власти двух европейских стран, наиболее пострадавших от коронавируса, приступили к смягчению строгих мер изоляции.
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«После 15 апреля любой пост ГИБДД может остановить и проверить пропуск, если пропуска не будет, будет выписан штраф в размере 5 тыс. рублей», ― цитирует его «Интерфакс».
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Новая волна заражений коронавирусом может начаться в ноябре.
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Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
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В апреле планируется произвести наборы для диагностики COVID-19, что позволит провести порядка 10 тысяч исследований биоматериала животных на базе подведомственных Россельхознадзору ветеринарных лабораторий и референтных центров страны.
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Экс-помощница Джо Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах

Бывшая помощница наиболее вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена рассказала о пережитых ее сексуальных домогательствах.
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На авианосце «Теодор Рузвельт» умер от коронавируса первый моряк

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Сотрудники МЧС выясняют обстоятельства пожара на балконе квартиры жилого дома в Чите, причиной которого, предположительно, стала залетевшая петарда, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.
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Рада приняла «коронавирусные» изменения в госбюджет Украины

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Премьера фильма «Фея» с Константином Хабенским пройдет в сети

Премьера нового фильма Анны Меликян "Фея" состоится в сети.
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Гутенев Владимир Владимирович
Российский общественный деятель
Российский политический и общественный деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созыва, председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Член фракции «Единая Россия».
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