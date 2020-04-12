Энергетика
RT на русскомВ Госдуме оценили заключение сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Ранее министр нефти Кувейта Халед аль-Фадель сообщил, что страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два месяца.
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Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал RT подписание странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два месяца.RT на русскомвчера в 15:52
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В Госдуме прокомментировали заключение сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
Невские Новостивчера в 16:36
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 10:31, Ашберн
Комментарии
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В компании Google объяснили блокировку видеоролика с обращением президента России Владимира Путина к россиянам на видеохостинге YouTube ошибкой.
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Энергетика
Bloomberg сочло сделку по нефти провалом России
Условия сделки по сокращению нефтедобычи, достигнутые ОПЕК+ (страны ОПЕК, плюс РФ, Казахстан и Азербайджан) 12 апреля, можно считать провалом для России, пишет Bloomberg.
Московский Комсомолец 08:38
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Опубликован первый кадр «Дюны» с Тимоти Шаламе
В Сети появился первый официальный кадр из фильма Дени Вильнева «Дюна».
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Интерфакс 05:49
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Власти двух европейских стран, наиболее пострадавших от коронавируса, приступили к смягчению строгих мер изоляции.
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Назван размер штрафа при поездках по Москве на авто без пропуска
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Минобороны рассекретило документы об освобождении Вены
РБК вчера в 18:07
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Новые случаи коронавируса выявлены в 62 регионах России. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.
Lenta.ru 03:48
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Новая волна заражений коронавирусом может начаться в ноябре.
URA.Ru 05:35
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Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Здоровье
В России создали тест-систему для диагностики коронавируса у животных
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Экс-помощница Джо Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах
Бывшая помощница наиболее вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена рассказала о пережитых ее сексуальных домогательствах.
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Сотрудники МЧС выясняют обстоятельства пожара на балконе квартиры жилого дома в Чите, причиной которого, предположительно, стала залетевшая петарда, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.
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Американский эсминец Porter направляется в Черное море
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Иосиф Пригожин рассекретил свою зарубежную недвижимость
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Рада приняла «коронавирусные» изменения в госбюджет Украины
Киев, 13 апреля 2020, 15:50 — REGNUM Верховная рада на внеочередном заседании сегодня, 13 апреля, поддержала «коронавирусные» изменения в госбюджет страны на этот год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Премьера фильма «Фея» с Константином Хабенским пройдет в сети
Премьера нового фильма Анны Меликян "Фея" состоится в сети.
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