Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал RT подписание странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два месяца.

В Госдуме оценили заключение сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

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