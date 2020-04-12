Энергетика
RT на русскомВ Госдуме оценили заключение сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал RT подписание странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два месяца.
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Общество
Для езды по Москве начали выдавать специальные пропуска
С 15 и до 30 апреля цифровой пропуск понадобится гражданам для поездок по Москве и Московской области на личном, служебном или общественном транспорте.
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Здоровье
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12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
Общество
Академик РАН спрогнозировал пик коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 03:29
Здоровье
Диетолог Гинзбург назвал дешевые заменители имбиря
Имбирь обладает массой полезных свойств, однако есть и другие укрепляющие иммунитет продукты.
Народные новости 01:54
Общество
Генпрокуратура обнаружила в интернете фейки о жертвах коронавируса
Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к заведомо ложной информации.
Говорит Москва 03:56
Здоровье
Сергей Собянин открыл коронавирусный стационар на базе больницы № 31
Вечерняя Москва 03:52
Общество
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РИА Новости вчера в 03:43
Культура
Участник Comedy Club скрывался под костюмом Яйца в шоу «Маска»
Жюри шоу Маска не смогли отгадать участника в костюме Яйца. Под маской оказался украинский шоумен и резидент Comedy Club Антон Лирник.
iReactor 05:55
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Федор Смолов поддержал московскую станцию скорой помощи
РИА Новости 05:44
Общество
Российские врачи получат 50 миллиардов рублей
Российские врачи, борющиеся с коронавирусом, получат 50 миллиардов рублей в виде дополнительных выплат.
Lenta.ru 02:42
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В России за сутки умерли 18 человек с новой коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Газета.Ru 04:43
Здоровье
Число заразившихся COVID-19 на Украине превысило 2,5 тысячи человек
Количество лабораторно подтверждённых случаев COVID-19 на Украине составляет 2511. За последние сутки инфекция выявлена у 308 человек.
News.ru 11 апреля в 03:05
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса
В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
Общество
Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева
Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
Общество
В Челябинской области введение пропускного режима отложили на неделю
Решение о введении пропускного режима будет принято в зависимости от развития эпидемиологической ситуации и не раньше, чем через неделю, сообщил губернатор Алексей Текслер на брифинге в правительстве региона.
Российская газета 02:57
Общество
ГИБДД приостановила прием экзаменов на права из-за коронавируса
Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусом временно остановила прием экзаменов на право управления транспортными средствами.
Газета.Ru 05:35
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Об источнике иммунитета к коронавирусу рассказала Малышева
Ранее РИА LIVE24 сообщало, что Малышева раскрыла источник иммунитета к коронавирусу.
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Госпитализированная Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии
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Культуромания вчера в 06:01
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Общество
Голикова предположила, что самоизоляция не закончится к Дню Победы
Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова считает, что ограничительные меры не успеют снять к Дню Победы, празднующийся 9 мая.
Gazeta.SPb 04:48
Общество
Врач раскрыл последние слова умирающего пациента с коронавирусом
Анестезиолог Деррик Смит (Derrick Smith), работающий в одной из нью-йоркских больниц, раскрыл последние слова пациента, зараженного коронавирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru вчера в 22:00
Общество
Еще одну масштабную дезинфекцию проведут в Москве 12 апреля
В воскресенье, 12 апреля, в Москве проведут третью по счету масштабную дезинфекцию в целях борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 11 апреля в 01:46
Общество
В Башкирии открываются парикмахерские и салоны оптики
В Башкирии открываются парикмахерские и салоны оптики.
Башинформ 04:19
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Кино
Калужане взяли золотой приз на Международном кинофестивале фильмов и программ о космосе «Циолковский»
Лауреаты и призеры фестиваля: Гран-при имени Королёва – лучший режиссёр: Российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Клим Шипенко за фильм о самом сложном полете в истории космонавтики "Салют-7".
Калужские Губернские Ведомости 05:53
Экономика
Правительство примет решение о переносе для бизнеса уплаты налогов
Правительство РФ сегодня примет решение о переносе для малых и средних предприятий (МСП) из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей сроков уплаты налогов и сборов, заявил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.
РИА Новости 02:51
Общество
В Пензенской области ребенок заразился коронавирусом
Среди 17 новых зараженных коронавирусом в Пензенской области один четырехлетний ребенок, общее число пациентов с COVID-19 достигло 84, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
РИА Новости 05:08
Шоу-бизнес
В ванну с лапшой окунулась Ольга Бузова
Блогер решил поиздеваться над Бузовой и заставил ее окунуться в ванну, наполненную лапшой быстрого приготовления.
Privet-Rostov.ru 05:51
Финансы
Рубль продолжит рекордное за последние два года укрепление
Рубль на этой неделе показал уверенный рост на торгах Московской бирже. Инвесторы не исключают дальнейшего укрепления.
Российская газета 11 апреля в 23:00
Здоровье
Пик заражения коронавирусом на Украине ожидается 17 апреля — Ляшко
Киев, 12 апреля 2020, 15:03 — REGNUM Пик заражения коронавирусом на Украине ожидается 17 апреля, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко 12 апреля в интервью изданию «Левый берег».
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